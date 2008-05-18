دبیر فدراسیون بسکتبال استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفریان که دچار بیماری از ناحیه گردن است ظرف چند روز آینده مورد عمل جراحی قرار می گیرد. پزشکان پس از انجام عمل جراحی برای وی استراحتی شش ماهه در نظر گرفته اند.
با این شرایط جعفریان عملا نمی تواند طی شش ماه آینده فعالیتی داشته باشد به همین خاطر از سمت خود در فدراسیون بسکتبال استعفا داده است تا امورات فدراسیون بدون وقفه دنبال شود.
نصرت الله جعفریان دو سال پیش به عنوان جانشین عنایت الله آتشی پست دبیری فدراسیون بسکتبال را برعهده گرفت. وی همچنین دبیر هیئت بسکتبال استان تهران است اما در مورد ادامه فعالیتش در هیئت هنوز تصمیمی نگرفته است.
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