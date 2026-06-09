ارائه گزارش «دارو» به نمایندگان مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، در تشریح نشست مشترک روز سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان سازمان غذا و دارو، گفت: امروز اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سازمان غذا و دارو حضور یافتند و دغدغه‌های آنها در مورد حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در زمینه کمبودهای دارویی و قیمت دارو و تجهیزات، مطرح و بررسی شد.

وی افزود: مسائل و مشکلاتی که امروز کل نظام سلامت با آن درگیر است را به اطلاع اعضای کمیسیون رساندیم و مشکلات نقدینگی که صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در حال حاضر با آن مواجه است و همچنین مشکلات حمل‌ونقل که به دلیل شرایط جنگی و بسته شدن مسیرهای دریایی و هوایی برای ما ایجاد شده، در این نشست مطرح شد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: پس از بحث و گفتگوهای صورت گرفته مقرر شد سؤالات نمایندگان به صورت مکتوب ارائه شود و پاسخ‌های لازم نیز در اختیار آنها قرار گیرد.

پیرصالحی تصریح کرد: امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس، بتوانیم معضلات و مشکلات حوزه دارو را هرچه سریع‌تر برطرف کنیم.