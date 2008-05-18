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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

دیدار حساس تیم های پارما و اینتر میلان در روز پایانی رقابت های سری آ امشب به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اینتر که رقابت  نزدیکی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت های سری آ با تیم رم دارد امشب در خانه پارما به میدان می رود و شبکه سوم سیما در نظر دارد دیدار این تیم را مستقیما پخش کند. برنامه کامل پخش مستقیم رقابت ها به این شرح است:

* پارما - اینتر میلان (سری آ)
زمان پخش: یکشنبه 29/ 2 / 87- ساعت 17:30

* سپاهان - کروفچی ازبکستان (جام باشگاه های آسیا)
زمان پخش :چهارشنبه1/3/87– ساعت 17:30 

* سایپا - الوصل امارات (جام باشگاه های آسیا)
زمان پخش :چهارشنبه1/3/87– ساعت 21:00

*منچستر یونایتد - چلسی (لیگ قهرمانان اروپا)
زمان پخش: چهارشنبه1/3/87 – ساعت 23:15

کد مطلب 685523

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