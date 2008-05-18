برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اینتر که رقابت نزدیکی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت های سری آ با تیم رم دارد امشب در خانه پارما به میدان می رود و شبکه سوم سیما در نظر دارد دیدار این تیم را مستقیما پخش کند. برنامه کامل پخش مستقیم رقابت ها به این شرح است:



* پارما - اینتر میلان (سری آ)

زمان پخش: یکشنبه 29/ 2 / 87- ساعت 17:30

* سپاهان - کروفچی ازبکستان (جام باشگاه های آسیا)

زمان پخش :چهارشنبه1/3/87– ساعت 17:30



* سایپا - الوصل امارات (جام باشگاه های آسیا)

زمان پخش :چهارشنبه1/3/87– ساعت 21:00



*منچستر یونایتد - چلسی (لیگ قهرمانان اروپا)

زمان پخش: چهارشنبه1/3/87 – ساعت 23:15