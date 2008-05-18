توسعه ضابطه مند فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی راه مقابله با تخلفات است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عصر یکشنبه در جلسه کارشناسان سمعی و بصری این اداره کل، توجه به فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و غنی سازی آنها به فیلم های مورد نیاز متقاضیان و لحاظ کاهش قیمت این محصولات را از راههای مفید در مقابله با سی دی های رایتی و سایر مخدرات فرهنگی دانست.

محمد اسماعیل امامزاده گفت: با تکیه بر قدرت نظارت، لازم است امسال ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اقدام به نیازسنجی جدید در معرفی متقاضیان ایجاد فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی نمایند تا با عرضه متناسب این محصولات، زمینه مقابله زیربنایی با محصولات غیرمجاز فرهنگی فراهم آید.

وی یکی از وظایف کمیته های مبارزه با تخلفات فرهنگی در شهرهای مختلف مازندران را مبارزه با عرضه کنندگان سی دی های غیرمجاز دانست و یادآور شد: در سال گذشته 127 فروشگاه غیرمجاز عرضه محصولات فرهنگی پلمپ شد و 127 فروشگاه غیرمجاز دیگر در حال اخذ مجوز هستند ضمن آنکه از 324 فروشگاه مجاز چندین بار بازدید به عمل آمد.

وی از جمع آوری 171 هزار و 277 فیلم رایتی و 21 هزار و 626 فیلم خلاف اخلاق در سال گذشته خبر داد و افزود: بیش از 100 هزار سی دی غیرمجاز جمع آوری و بیش از 90 هزار نیز در سال گذشته معدوم شد.

امامزاده از حضور چهار اثر از فیلمسازان مازندرانی در اولین جشنواره فیلم کوتاه جم در بخش مسابقه این جشنواره خبر داد و گفت: فیلمهای "لحظه شگفت رفتن، زیر درخت توت، دامان حور و دستهای رنگی" از مازندران به بخش مسابقه این جشنواره که به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر در استان خوزستان برگزار می شود، راه یافتند.

وی همچنین از افزایش تماشاگران سینما در این استان خبر داد و افزود: آمار تماشاگران سینماهای مازندران از 410 هزار نفر در سال 85 به 548 هزار نفر در سال 86 رسیده است.