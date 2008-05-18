برترین های کلاس سطح یک FIVB معرفی شدند / قبولی 26 مربی

به گزارش خبرنگارمهر، کلاس مربیگری سطح یک (کاتاکوری یک) فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) امروز با قبولی 26 مربی شرکت کننده (22 مربی مرد و 4 مربی زن) و معرفی 4 مربی برتر به کار خود خاتمه داد.

بای محمد دوجی، سعید رضایی، علی بهرامی نیا، بهزاد فروغی، بیژن لطفی، یدالله حاجی، حسین قادری، علی درخشش، فردین کاوه، علی اکبر ثابتی پور، محمود فریدانی، رضا کریمی، شعبان چهارنائی، فرامرز نوروزی، علی اکبر نجف لو، علی نقدی، رضا نوری، منصور محسنی، نادر عزیزیان، حسین گوهری، علی آژنگ و کیوان باقی نژاد مربیان شرکت کننده در این کلاس بودند.

دربخش بانوان نیز فاطمه رفیعی یکتا، فرزانه امیرعطا، ابتسام سلطانی و فرحناز پورمنصوری شرکت کردند.

در پایان این دوره آموزشی که از 18 اردیبهشت ماه آغاز شده بود، سعید رضایی به عنوان شرکت کننده ممتاز معرفی شد، ضمن اینکه بای محمد دوجی، عین الله احمد نژاد و مصطفی درخشش عنوان های دوم تا چهارم برترین ها را به دست آوردند.

"روسیسلاو ورالک" و "پیتر کالنی" از کشور چکسلواکی به ترتیب به عنوان مدرس و مدیر در کلاس مربیگری سطح یک (کاتاکوری یک) FIVB حضور داشتند.

مراسم اختتامیه کلاس مربیگری سطح یک FIVB امروزبا سخنرانی مدرس و مدیر شرکت کننده به پایان رسید.

در این کلاس مقررات و یافته های جهانی مربیگری بر اساس کمیسیون مربیان جهانی به 26 مربی شرکت کننده انتقال داده شد.