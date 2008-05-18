خیام در مسیر حکمت قرار داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، مراسم بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری با حضور استادان، دانشجویان و علاقمندان در مرکز آموزش فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار شد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فرهاد پالیزدار با اشاره به شخصیت علمی و جایگاه حکیم عمر خیام در تاریخ فرهنگ اسلامی و ایرانی درباره اهمیت بزرگداشت یاد بزرگان فرهنگ و تمدن اسلامی سخن گفت.

در این مراسم دکتر دریا اورس استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا طی سخنانی با معرفی حکیم عمر خیام نیشابوری به عنوان یک فیلسوف، منجم، ریاضی‌دان و شاعر برجسته ایرانی گفت: رباعیات منسوب به خیام چهره‌های گوناگونی از وی را نشان می دهند و با دقت در اشعار اندکی که همگان قطعاً از او می‌دانند می‌توان دریافت که خیام راه حکما را پیش گرفته بوده است. او شاید در برخی موارد شک و تردید طرح می‌نماید اما در نهایت به قدرت خداوند اعتراف دارد. او یک دانشمند معتقد به خداست. وی یک حکیم بود و سخنانش در مورد می ‌و شراب اشاره به می ‌و شراب عرفانی است.

این استاد فارسی با اشاره به اینکه رباعیات خیام چندین بار به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده‌اند، گفت: مترجمانی که اقدام به انتشار رباعیات خیام کرده‌اند، متأسفانه در انتخاب و ترجمه این رباعیات حساس نبوده‌اند و بسیاری از رباعیات که در انتساب آنها به خیام شک و شبهات جدی وجود دارند، به نام وی به ترکی ترجمه و منتشر شده‌اند. وی بهترین ترجمه را ترجمه مرحوم عبدالباقی گولپینارلی دانست.

به گفته دکتر اورس برخی از مترجمان رباعیات خیام به زبان فارسی نیز به فارسی آشنایی ندارند و تنها با تغییر متون ترجمه شده قبلی اقدام به انتشار مجدد آن کرده‌اند که این لطف و اصالت رباعیات را از بین برده است.

در پایان چند تن از دانشجویان زبان فارسی سروده‌هایی از حکیم عمر خیام خواندند.