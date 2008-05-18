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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۵۰

دکتر دریا اورس:

خیام در مسیر حکمت قرار داشت

خیام در مسیر حکمت قرار داشت

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا طی سخنانی با معرفی حکیم عمر خیام نیشابوری گفت: رباعیات منسوب به خیام چهره‌های گوناگونی از وی را نشان می‌دهند و با دقت در اشعار وی می‌توان دریافت که خیام راه حکما را پیش گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، مراسم بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری با حضور استادان، دانشجویان و علاقمندان در مرکز آموزش فارسی رایزنی فرهنگی  سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار شد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فرهاد پالیزدار با اشاره به شخصیت علمی و جایگاه  حکیم عمر خیام در تاریخ فرهنگ اسلامی و ایرانی  درباره اهمیت بزرگداشت یاد بزرگان فرهنگ و تمدن اسلامی سخن گفت.

در این مراسم  دکتر دریا اورس  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا طی سخنانی با معرفی حکیم عمر خیام نیشابوری به عنوان یک فیلسوف، منجم، ریاضی‌دان و شاعر برجسته ایرانی گفت: رباعیات منسوب به خیام چهره‌های گوناگونی از وی را نشان می دهند و با دقت در اشعار اندکی که  همگان قطعاً از او می‌دانند می‌توان دریافت که  خیام راه حکما را پیش گرفته بوده است. او شاید در برخی موارد  شک و تردید طرح می‌نماید  اما در نهایت به قدرت خداوند اعتراف دارد. او یک دانشمند معتقد به خداست. وی یک حکیم بود و سخنانش در مورد می ‌و شراب اشاره به می ‌و شراب عرفانی است.

این استاد فارسی با اشاره به اینکه رباعیات خیام چندین بار به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده‌اند، گفت: مترجمانی که اقدام به انتشار رباعیات خیام کرده‌اند، متأسفانه در انتخاب و ترجمه این رباعیات حساس نبوده‌اند و بسیاری از رباعیات که در انتساب آنها به خیام شک و شبهات جدی وجود دارند، به نام وی به ترکی ترجمه و منتشر شده‌اند. وی بهترین ترجمه را ترجمه مرحوم عبدالباقی گولپینارلی دانست.

به گفته دکتر اورس برخی از مترجمان رباعیات خیام به زبان فارسی نیز به فارسی آشنایی ندارند و تنها با تغییر متون ترجمه شده قبلی اقدام به انتشار مجدد آن کرده‌اند که این لطف و اصالت رباعیات را از بین برده است.

در پایان  چند تن از دانشجویان زبان فارسی سروده‌هایی از حکیم عمر خیام خواندند.

کد مطلب 685606

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