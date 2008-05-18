به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان، عصر امروز در جلسه کارگروه فرهنگ، هنر و تربیت بدنی مازندران در استانداری افزود: با تکمیل این بانک اطلاعاتی، سوابق علمی، تبلیغی و وضعیت کلی مبلغان تهیه و تدوین می شود.

وی با اشاره به وجود سه هزار مسجد در سطح استان از تکمیل شناسنامه این مساجد خبر داد و اظهار داشت: این شناسنامه به صورت نرم افزاری در اختیار متولیان مساجد قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران، کمبود امام جماعت در استان را یکی از مشکلات موجود در استان عنوان کرد و یادآور شد: با وجود سه هزار مسجد در مازندران همچنان به حضور تبلیغی روحانیون در استان نیاز است.

شکریان با اشاره به ساخت50 خانه عالم در استان اظهار داشت: برخی از آنها امسال در دست ساخت است.

وی از انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان آموزش و پرورش استان برای ساماندهی و اعزام ائمه جماعات به مدارس مازندران خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل کمیته ای در شهرستانها، اعزام روحانیون به مدارس به زودی اجرایی خواهد شد.

این مسئول همچنین با اشاره به تهیه شناسنامه فرهنگی تبلیغی در روستاها یادآور شد: آشنایی روحانیون مستقر و وضعیت کلی روستاها در این شناسنامه گنجانده شده است.

شکریان با اشاره به توجه ویژه دولت نهم به مباحث دینی و تبلیغی خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی حمایتهای لازم برای توسعه حوزه های علمیه استان صورت خواهد داد.