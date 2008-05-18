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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

آخرین تحولات امنیتی عراق/

دستگیری دو عضو کلیدی القاعده/ خنثی سازی یک بمبگذاری در موصل

دستگیری دو عضو کلیدی القاعده/ خنثی سازی یک بمبگذاری در موصل

ارتش آمریکا امروز خبر داد که دو نفر از رهبران اصلی شبکه تروریستی القاعده در عراق را دستگیر کرده و یک انفجار انتحاری در شمال این کشور را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش آمریکا روز یکشنبه در بیانیه ای نوشت: نیروهای ائتلاف یک انفجار انتحاری در یک خودروی بمب گذاری شده را خنثی کرد.

این بیانیه افزود: نیروهای آمریکایی همچنین دو عضو کلیدی شبکه تروریستی القاعده در عراق را دستگیر و حدود 10 فرد مظنون را در عملیاتی در موصل دستگیر کرده است.

ارتش عراق با حمایت نظامیان آمریکایی از روز چهارشنبه گذشته عملیاتی را در موصل آغاز کرده است. در این مدت، شمار یکهزار و 100 فرد مظنون دستگیر و صدها قبضه سلاح کشف و ضبط شده است.

در همین حال، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق که سرگرم دیدار از موصل بود، بر روند این عملیات نظارت دارد و روز شنبه برای گفتگو با "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نماینده آمریکا به بغداد بازگشت.

کد مطلب 685620

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