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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

"جهان ما" در کتابهای جیبی جا گرفت

"جهان ما" در کتابهای جیبی جا گرفت

کتابهای بنگلادش، لبنان، تاجیکستان، مالدیو و چین از سری کتابهای "جهان ما" توسط شرکت سهامی کتابهای جیبی به پیشخوان آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناشر در پیشگفتار کتاب آورده است: آیه 33 در قرآن کریم دلالت دارد بر ضرورت و اهمیت شناخت سرزمینها و اقالیم دیگر و سفر به قصد مکاشفه و دریافتن اینکه با دیگران چه رفته است در روزگاران کهنه و نو و مردمانی از تیره ها و مشارب متفاوت چگونه به سر می برند در زیر آسمانی که منظر توحید است اگر به درست دریافته شود. مجموعه جهان ما در همین راستا و با هدف ترغیب جوانان ایران اسلامی به شناخت دنیای پیرامون تدوین و منتشر می شود.

در هر کتاب از این مجموعه یک کشور از زوایای گوناگون تاریخ و جغرافیا، سیاست و اقتصاد، اجتماع و فرضیات مورد بررسی و معرفی قرار می گیرد.

این مجموعه که در قطع جیبی و همراه با تصاویر به چاپ رسیده، به صورت کاربردی و مختصر ویژگی های کشورهای نقاط مختلف جهان را به مخاطب می شناساند.

کتاب "بنگلادش" نوشته ماندانا مشایخی، "لبنان" به قلم آرش نورآقایی و ماندانا علیزاده، "تاجیکستان" به قلم محمود برآبادی، "مالدیو" نوشته سام خسروی فرد و "چین" نوشته اسدالله افلاکی پنج کتاب نخست این مجموعه را تشکیل می دهد.

کم حجم ترین این آثار "مالدیو" با 90 صفحه و حجیم ترین آنها "تاجیکستان" با 140 صفحه است. هر جلد کتاب جیبی "جهان ما" با قیمت ثابت 1500 تومان عرضه شده است.

کد مطلب 685623

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