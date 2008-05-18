  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

فوتسال قهرمانی آسیا - تایلند

شمسایی بهترین بازیکن و آقای گل شد/ خداحافظی حیدریان با تیم ملی

شمسایی بهترین بازیکن و آقای گل شد/ خداحافظی حیدریان با تیم ملی

وحیدشمسایی بهترین گلزن تاریخ فوتسال جهان به عنوان آقای گل و بهترین بازیکن دهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دهمین دوره رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا وحید شمسایی به عنوان باارزش ترین بازیکن این دوره انتخاب شد. او همچنین با 12 گل زده عنوان آقای گلی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

شمسایی در مراسم پایانی این دوره از مسابقات جوایز ویژه و کاپ های خود را از مسئولان برگزاری این دوره از مسابقات دریافت کرد.

همچنین محمدرضا حیدریان کاپیتان پرافتخار تیم ملی فوتسال کشورمان در پایان این مسابقات از حضور در تیم ملی خداحافظی کرد و قرار است از این به بعد تنها به عنوان بازیکن باشگاهی و در کسوت مربیگری فعالیت کند.

کد مطلب 685624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها