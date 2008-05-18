شمسایی بهترین بازیکن و آقای گل شد/ خداحافظی حیدریان با تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دهمین دوره رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا وحید شمسایی به عنوان باارزش ترین بازیکن این دوره انتخاب شد. او همچنین با 12 گل زده عنوان آقای گلی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

شمسایی در مراسم پایانی این دوره از مسابقات جوایز ویژه و کاپ های خود را از مسئولان برگزاری این دوره از مسابقات دریافت کرد.

همچنین محمدرضا حیدریان کاپیتان پرافتخار تیم ملی فوتسال کشورمان در پایان این مسابقات از حضور در تیم ملی خداحافظی کرد و قرار است از این به بعد تنها به عنوان بازیکن باشگاهی و در کسوت مربیگری فعالیت کند.