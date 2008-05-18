96 درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پروفسور ایکاگامی استاد دانشگاه ژاپن عصر امروز در سمینار "زعفران، معجزه قرن" با اشاره به اهمیت داروهای گیاهی افزود: استقبال ژاپنی ها از گیاهان دارویی زیاد است و دانش داروهای گیاهی همچون داروهای شیمیایی در دانشگاه های ژاپن ضروری است ضمن اینکه داروهای گیاهی در ژاپن فقط با تجویز پزشک ارائه می شود.



وی سهم ژاپن را در تولید گیاهان دارویی مورد نیاز کشور خود 15 درصد ذکر کرد و اظهار داشت: بیشتر داروهای گیاهی مورد نیاز ژاپن از کشور چین به میزان 80 درصد و سایر کشورها پنج درصد تامین می شود.



استاد دانشگاه چیبا ژاپن افزود: با توجه به محدودیت صادرات کشور چین در زمینه گیاهان دارویی، ایران می تواند جایگزین مناسبی به جای این کشور در زمینه گیاهان دارویی باشد.



استاد دانشگاه ژاپن داروهای گیاهی را فرهنگ قدیمی کشورها ذکر کرد و اظهار داشت: گیاهان دارویی ژاپن و همچنین ایران منبعث از فرهنگ کهن آنان است از اینرو باید در تحقیقاتمان توجه کنیم که چگونه از گیاهان دارویی کشورمان برای درمان استفاده کنیم.

وی درباره جایگاه مصرف داروهای گیاهی در ژاپن اظهار داشت: ژاپنی ها به نقش داروهای گیاهی در سلامت انسان پی برده اند و ژاپن جزء اولین کشورهایی است که استفاده از داروهای گیاهی را به اثبات رسانده است.



وی خاطرنشان کرد: مصرف توام گیاهان دارویی و شیمیایی از نکاتی است که باید به آن توجه کرد و در ژاپن از داروهای گیاهی و شیمیایی در درمان تواما استفاده می شود.



استاد دانشگاه ژاپن با اشاره به اثر داروهای گیاهی در درمان امراض خطرناک تصریح کرد: به عنوان نمونه گیاه زعفران می تواند برای درمان بیماری ام اس مورد استفاده قرار گیرد از اینرو ما فعالیتهایی در این زمینه برای رسیدن به داروی مورد نیاز بیماری ام اس انجام داده ایم.



وی همچنین آرام بخش بودن و تسکین دادن را از خواص دارویی مهم زعفران ذکر کرد.



پروفسور آندو دیگر استاد دانشگاه ژاپن نیز بیان داشت: دولت ژاپن نه فقط در تکنولوژی بلکه در سایر زمینه ها پیشرفته است به طوریکه با استفاده از علم و دانش عمر ژاپنی ها بیشتر شده است و جمعیت ژاپن برخلاف سایر کشورها به جامعه پیر تبدیل شده است.



وی تصریح کرد: ژاپنی ها برای رسیدن به این مهم پیشگیری قبل از درمان را مد نظر دارند و از غذاهایی استفاده می کنند که مقوی است و خاصیت دارویی دارد و بدن را در مقابل بیماری مصون می کند.



وی عنوان کرد: در ژاپن قیمت داروها اعم از گیاهی و دارویی را بازار تعین نمی کند بلکه دولت تعیین کننده آن است اما تعیین کننده قیمت غذاها از جمله غذاهای دارویی بازار است.



شریعتی مدیر صندوق ضمانت زعفران ایران نیز در این مراسم گفت: صادرات از ایران به سایر کشورهای دنیا به خصوص ژاپن ارتقا یافته است.

وی با اشاره به مصرف بالای زعفران در ژاپن افزود: مردم ژاپن به سمت استفاده از زعفران در زمینه داروهای گیاهی حرکت می کنند به عبارتی در آنجا زعفران را به عنوان دارو تجویز می نمایند.