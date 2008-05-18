برای بازگرداندن 6 امتیاز مصر هستیم/ از شکایت تعلیق قهرمان صرفنظر کردیم

مصطفی شکری معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: قهرمانی پرسپولیس درمسابقات لیگ برترهیچگونه خللی در ادامه روند پیگیری پرونده باشگاه در دادگاه CAS نخواهد داشت و همچنان مصمم هستیم این پرونده را تا حصول نتیجه و بازگرداندن 6 امتیازی که به ناحق از پرسپولیس کسر شد، پیگیری کنیم.

شکری اضافه کرد: با تثبت قهرمانی پرسپولیس، باشگاه از درخواست اولیه خود مبنی بر تعلیق اعلام قهرمان لیگ برتر صرفنظر کرد و در حال حاضر تنها پیگیر شکایت کسر 6 امتیاز باشگاه پرسپولیس در دادگاه CAS هستیم که امیدوارم ظرف یک ماه آینده رای نهایی در خصوص این پرونده صادر شود.

وی با بیان اینکه "داور"مورد نظرباشگاه پرسپولیس مورد اعتراض فیفا قرار گرفته و با توجه به ایرانی بودن این داورآنها بیطرفی وی را تایید نکرده اند، اظهار داشت: در پاسخ به اعتراض فیفا اعلام کرده ایم که نباید به واسطه ملیت داورها، استقلال داوران CAS را زیرسئوال برد، ضمن اینکه با قهرمانی پرسپولیس موضوع تاثیر 6 امتیاز در قهرمانی این تیم کاملا منتفی است و نمی توان داور مورد نظر پرسپولیس را به جانبداری متهم کرد.

شکری در خصوص انگیزه های باشگاه پرسپولیس در بازپس گرفتن 6 امتیاز این باشگاه پس از ثبت قهرمانی این تیم در لیگ هفتم یادآور شد: حفظ حقوق از دست رفته باشگاه و ثبت امتیاز کسر شده درحافظه تاریخی لیگ برترفوتبال ایران مهمترین انگیزه برای پیگیری پرونده باشگاه پرسپولیس است که این پرونده را تا حصول نتیجه و احقاق حق پرسپولیس پیگیری خواهیم کرد.