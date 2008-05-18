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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۱۴

رحیم مشایی:

موزه میراث روستایی گیلان باید الگویی برای استانهای کشور باشد

موزه میراث روستایی گیلان باید الگویی برای استانهای کشور باشد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: موزه میراث روستایی گیلان در نوع خود منحصر به فرد است و باید الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اسفندیار رحیم مشایی، عصر یکشنبه در مراسم بهره برداری مرحله دوم میراث موزه روستایی استان گیلان در رشت، اظهار داشت: باید مسئولان استانی تلاش کنند تمام مراحل طرحهای موزه روستایی گیلان هرچه سریعتربه پایان برسد.

وی همچنین با اعلام اینکه گیلان به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی و مناظر طبیعی از مناطق گردشگرپذیر کشور است، یادآور شد: گردشگرانی که به استان گیلان سفر می کنند مقصد سفر بیشتر آنان موزه میراث روستایی است.

استاندار گیلان نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: مجموعه میراث روستایی گیلان یک مجموعه ارزشمند و منحصر به فرد است.

روح الله قهرمانی خاطرنشان کرد: این موزه بیانگر ساده زیستی روستاییان و پیوند عمیق آنان با طبیعت است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گیلان نیز در این مراسم بیان داشت: مرحله دوم موزه روستایی گیلان شامل هفت خانه روستایی با معماری جلگه غربی گیلان و چهارخانه مربوط به جلگه مرکزی گیلان است که از مناطق مختلف استان جمع آوری و در این موزه بازسازی شده است.

محمد حسین مهدی پور یادآور شد: مجموعه موزه روستایی گیلان در زمینی به وسعت 260 هکتار در 9 مرحله در دست ساخت است که دو مرحله آن شامل 17 خانه دوباره سازی شده و به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 685634

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