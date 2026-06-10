جمعیت حیات وحش در اردستان ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شواخی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خرداد ماه با شعار حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی نامگذاری شده که برنامه‌های متعددی در این هفته توسط اداره محیط زیست شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: صنایع اردستان در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرند و صنعت آلاینده بر اساس ضوابط مربوطه شناسایی شده و به استان معرفی می‌شوند که پس از بررسی در کمیته‌های استانی و کشوری، وجه مربوطه برای آلایندگی توسط آن صنعت، پرداخت می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اردستان خاطرنشان کرد: در حوزه سرشماری حیات وحش نسبت به سال گذشته افزایش گونه‌های مختلف جانوری وجود داشته و در منطقه حفاظت‌شده کهیاز، افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم همچنین خارو نیز از دیگر مناطق شهرستان اردستان‌ است.

شواخی تصریح کرد: یکی از بحث‌های محیط‌زیست در شهرستان و دیگر نقاط کشور، موضوع مدیریت پسماند بوده که محل‌های دفن پسماند شهری در شهرستان دارای مجوز هستند و سیاست اداره کل استان بر این است که نخاله‌ها به‌گونه‌ای قابلیت کاربردی و استفاده مجدد داشته باشند.

وی بیان کرد: راه‌اندازی سایت پسماند صنعتی در شهرستان اهمیت دارد که یک سایت پسماند صنعتی مجوزدار در شهرستان وجود دارد ولی راه‌اندازی‌ آن با شرکت شهرک‌های صنعتی است که مشکل این صنایع را رفع کند و در جلسات اخیر کارگروه مدیریت پسماند، فرماندار بر راه‌اندازی این سایت، تاکید دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اردستان ادامه داد: کارشناسان این اداره در بازه زمانی یکساله گذشته، ۷۷ مورد پایش صنایع، ۱۱۷ مورد استعلام و ۸۰ مورد بازدید مرتبط با حوزه پسماند شامل دفن زباله، کارخانه کمپوست، واحدهای صنعتی و مراکز درمانی انجام داده‌اند.

شواخی اضافه کرد: با برگزاری ۱۲۱ جلسه در حوزه‌های مختلف، ۴۷ اخطاریه زیست‌محیطی برای متخلفان صادر و ۲۲ مورد شکایت ثبت شده است.

وی یادآور شد: در حوزه نظارت بر منابع طبیعی و برخورد با تخلفات، ۷ مورد پایش معادن انجام شده و مأموران یگان حفاظت نیز موفق به دستگیری ۱۲ متخلف و کشف تعدادی سلاح شده‌اند.