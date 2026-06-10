صادرات به عراق و فرصت اربعین پیشران تحول اقتصادی استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی و جمعی از فعالان حوزه صنایع‌دستی، با اشاره به فعالیت ۳۰ هزار هنرمند در این بخش، صنایع‌دستی را کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین راهبرد برای مقابله با چالش بیکاری در استان دانست.

امام‌جمعه ایلام با اشاره به مزیت‌های بی‌بدیل این صنعت، تصریح کرد: برخلاف صنایع سنگین و آلاینده، صنایع‌دستی صنعتی پاک و دوستدار محیط‌زیست است.

وی افزود: الگوی «هر خانه یک کارگاه» با محوریت توانمندی بانوان، نه تنها یک رویکرد اقتصادی، بلکه مسیری برای دستیابی به درآمدی پایدار و افزایش رفاه خانوارها در جای‌جای استان است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار تردد میلیونی زائران را یک ظرفیت استراتژیک برای اقتصاد استان برشمرد و اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی دقیق، بهترین نقاط در مسیر تردد زائران اربعین به عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی اختصاص یابد تا هنرمندان بومی بتوانند حداکثر بهره‌برداری اقتصادی را از این رویداد عظیم داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان، تعاملات رو به رشد با استان‌های کشور عراق را فرصتی برای تثبیت صنایع‌دستی ایلام در بازارهای منطقه‌ای دانست.

وی با تأکید بر مقوله کیفیت، خاطرنشان کرد: کالای صادراتی ما، سفیر فرهنگی و شناسنامه هویت ایرانی است؛ لذا ارتقای کیفیت محصولات، شرطِ لازم برای نفوذ به بازارهای بزرگ‌تر، از جمله بازارهای اروپایی است.