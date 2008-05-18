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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۳۳

مذاکره کره جنوبی، آمریکا و ژاپن درباره برنامه هسته ای پیونگ یانگ

مذاکره کره جنوبی، آمریکا و ژاپن درباره برنامه هسته ای پیونگ یانگ

نماینده کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه برای مذاکره با مقامات آمریکا و نماینده ژاپن درباره برنامه هسته ای کره شمالی به واشنگتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته یک مقام رسمی وزارت خارجه کره جنوبی، "کیم سوک" در نشست سه جانبه با کریستوفر هیل، مذاکره کننده هسته ای آمریکا و آکیتاکا سایکی، همتای ژاپنی خود شرکت می کند. این نشست بعد از تعهد واشنگتن به ارسال کمکهای اضطراری به کره شمالی برگزار می شود.

به گفته شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هیچ ارتباطی بین کمک غذایی و مذاکرات که هدف آن تعطیلی برنامه هسته ای کره شمالی می باشد، وجود ندارد. دور بعدی مذاکرات شش جانبه به میزبانی چین بعد از اعلام آمادگی کره شمالی اوایل ژوئن برگزار می شود.

سئول و واشنگتن سعی می کنند ژاپن را به فراهم کردن انرژی و کمک اقتصادی به کره شمالی ترغیب کنند. در عوض آمریکا قول داده است که بعضی از تحریمها را علیه کره شمالی بردارد.

کره شمالی که اولین آزمایش هسته ای خود را در اکتبر 2006 انجام داد، طبق توافق سال گذشته خود با آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و روسیه باید برنامه هسته ای خود را تعطیل کند و درعوض واشنگتن به پیونگ یانگ انرژی می دهد، تحریمهای آن را بر می دارد، روابط سیاسی با پیونگ یانگ برقرار و پیمان رسمی صلح امضاء می کند.  

کد مطلب 685648

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