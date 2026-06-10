کشف ۱۵ تن خوراک ماهی فاقد مجوز در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز در اجرای طرح ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند.

کشف ۱۵ تن خوراک ماهی فاقد مجوز در بازرسی از کامیون

در بازرسی از این خودرو، ۱۵ تن خوراک ماهی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

معرفی متهم به مراجع قضائی برای سیر مراحل قانونی

متهم پس از دستگیری، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس با تأکید بر تداوم برخورد با حمل کالاهای فاقد مجوز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.