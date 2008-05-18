85 درصد خوابگاههای علوم پزشکی شیراز مشاوره فعال دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی صحراییان عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در هفته خوابگاه ها درپی افزایش تعداد مراکز مشاوره، همه خوابگاه های دختران دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دفاتر مشاوره مجهز شدند.

وی ادامه داد: همچنین حدود دو هزار دانشجوی پسر خوابگاه شهید دستغیب نیز می توانند از امکانات مشاوره ای دفتر مشاوره در خوابگاه مذکور استفاده کنند.

به گفته رئیس اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دفتر مشاوره خوابگاه های متاهلین این دانشگاه نیز جهت ارائه خدمات به دانشجویان متاهل ساکن در خوابگاه آمادگی دارد.

صحرائیان ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد مرکز مشاوره در خوابگاه های دانشجویی اظهار داشت: دانشجویان ساکن در خوابگاه ها با عوامل استرس زای زیادی نظیر دوری از خانواده، تحمل محیط جدید جمعی و زندگی در کنار قومیت و فرهنگهای مختلف مواجه هستند به همین دلیل شرایط خوابگاه ها باید به گونه ای ایجاد شود که استرسهای موجود را کاهش دهد.

وی یادآور شد: اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای هدف آموزش روشهای کاهش استرس در دانشجویان خوابگاهی به مناسب هفته خوابگاه ها برنامه هایی را برگزار کرد که از آن جمله می توان به برگزاری همایش خوابگاه - دانشجو و استرس زندگی جمعی، مسابقه مقاله نویسی با عنوان مشاوره و خوابگاه نام برد.