سخنان متناقض ونس و ترامپ درباره توافق هسته ای با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «جی. دی. ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه سی بی اس نیوز آمریکا مدعی شد: واشنگتن به دستیابی به توافقی نزدیک شده است تا بتواند برنامه هستهای ایران را در بلندمدت مدیریت و حلوفصل کند.
وی با اشاره به روند مذاکرات میان دو طرف گفت که هنوز برخی مسائل باقی مانده و کارهایی باید انجام شود، اما گفتوگوها همچنان رو به جلو حرکت می کند و دو طرف به توافق نزدیکتر شدند.
ونس با تکرار اظهارات مقامات ایرانی و بدون توجه به تأکید همیشگی ایران مبنی بر این که تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، خواسته واشنگتن را دوباره تکرار کرد و افزود: هدف اصلی سیاست آمریکا، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای در آینده است.
معاون رئیسجمهور آمریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره مفاد توافق احتمالی، ابراز امیدواری کرد که روند کنونی به یک توافق پایدار و بلندمدت منجر شود.
اظهارات ونس در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز، مخالفت ایران با شروط زیاده خواهانه واشنگتن را «تعلل» توصیف و تهدید کرد که در آستانه صدور دستور حملات جدید علیه ایران قرار دارد.
رئیسجمهور ایالات متحده در حالی دوباره به ادبیات تهدیدآمیز علیه ایران متوسل شده که مدت زیادی از اظهارات او مبنی بر نزدیک بودن توافق با تهران نمیگذرد. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که هرگونه اقدام نظامی از سوی آمریکا را قاطعانه پاسخ خواهد داد.
رئیسجمهور آمریکا پیش از این نیز در چند نوبت با ادبیات تند ایران را به زدن زیرساختها تهدید کرد، اما خیلی زود از این تهدیدها عقبنشینی کرد؛ مقامات نظامی و سیاسی ایران همچنان که در عمل نیز نشان دادهاند بارها تأکید کردهاند، هیچ گونه تجاوز دشمن را بیپاسخ نخواهد گذاشت و قاطعانه و پشیمانکننده پاسخ خواهند داد.
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