معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با مهر: معنویتهای دروغین را باید از معنویت اصیل جدا کرد

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قبل از آنکه بشریت قدم به عرصه گیتی نهد، خداوند حکیم زندگی او را با معنویت قرین ساخته بود تا بدانجا که اولین بشر روی کره خاکی، فرستاده خداوند بود، اظهار داشت: به این خاطر از همان ابتدا هیچ بشری از این باور که زندگی معنوی نویدبخش زندگی سعادتمندانه ابدی است، محروم نماند.

وی با اشاره به اینکه خالق هستی به تناسب تکامل عقلی و پیشرفت اجتماعی بشر، همواه پیامبری همراه با دستور العمل معنوی متناسب با سطح آگاهی آنها جهت رسیدن بشر به سعادت دنیوی و اخروی انتخاب می کرد، افزود: به طوری که معتقدیم تا زمانیکه بشری روی کره خاکی باشد، حجت خداوند که مبلغ معنویت اصیل است در جهان وجود دارد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر این موضوع که بشر از ابتدا، دارای فطرتی الهی بوده است ( فطرتی که خداوند در مورد آن می فرماید : " فطره الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله" )، گرایش فطری و ناخود آگاه به نیکی، راستی و در یک کلام به معنویت، خداجویی و خدا پرستی دارد، تصریح کرد: همچنین به این نکته در قرآن کریم نیز تأکید شده است که می فرماید: " ما خوبیها را در نظر شما آراستیم، نفرت از بدیها را در شما پدید آوردیم."

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی با اشاره به اینکه گاهی در طول تاریخ مشاهده شده است که عوامل درونی یا بیرونی این فطرت الهی انسانها را منحرف کرده یا بر نور آن سرپوش می نهند، یاد آور شد: از مهمترین عوامل بیرونی این مهم، حکومتهای جائر و ایادی شیطانند و همچنین مهمترین عامل دورنی همان نفس اماراه است که سبب کمرنگ شدن نور معنویت در زندگی انسان می شود. اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم می بینیم که همان انسانهای فارغ از معنویت با کوچکترین تلنگری بیدار شده و هستی خود را نیز فدای این معنویت به دست آمده کرده اند و به هیچ قیمتی از آن دست بر نداشته اند.

وی در ادامه گفت: از آنجا که قرآن کریم ما را به تفکر و عبرت گرفتن از داستانهای گذشتگان امر کرده است، وقتی سرگذشت اقوام و ملل مختلف را بررسی می کنیم به نکاتی بر می خوریم که رعایت توجه به آنها می تواند ما را در جهت دستیابی به گوهر نفیس زندگی معوی که پایه زندگی سعادتمندانه اخروی است، یاری کند.

حجت الاسلام موسوی هوایی با اشاره به اینکه تدبر در آیات قرآن به ما می فهماند که سنتهای الهی در تاریخ بشر تکرار شدنی است و این ما هستیم که با رفتار خود، خویشتن را مستحق یکی از سنتهای الهی می گردانیم، اظهار داشت: اگر ما از خداوند و فرستادگانش معنویت وجود آنها را نجوییم و مسیر زندگیمان را با آنها منطبق نکنیم، در نهایت به خواری، ذلت، عذاب و نابودی گرفتار می شویم. ولی اگر نور معنویت را چراغ زندگی گردانیم و با نور آن همه چیز را ببینیم، پیروزی نهایی به لطف الهی از آن ماست. این سیر سنتهای الهی در طول تاریخ بوده و می باشد.

وی با بیان اینکه جهت بررسی معنویت در جهان معاصر بهتر است کمی به عقب تر برگردیم، تصریح کرد: قبل از قرون وسطی، مردم به جهت اعتقاد و اعتمادی که به کلیسا داشتند زندگی خود را با آن گره زده بودند. اما به علت فسادی که در علمای دین مسیحیت پدیدار شد ( تا جایی که تعقل و تفکر خلاف نظر کلیسا جرم محسوب می شد) و از آنجا که در ادیان الهی تعقل و تفکر لازمه پذیرش دین الهی عنوان شده است، لذا مردم به تعارضی بین دین و عقل رسیدند و در این میان دین ساختگی و تحریف شده کلیسا را کنار زدند و عقلی را که پایه اش فطرف الهی بود، برگزیدند.

موسوی هوایی گفت: اما این موضوع از قرون وسطی تاکنون سیر طبیعی خود را طی نکرده و اندیشه مردم گرفتار انحراف در فکر و عمل برخی فیلسوفها نماها و ایادی شیطان شد تا جاییکه ظهور مکاتب مختلف فلسفی و سیاسی باعث شد مردم از دین و وحی دور شده و به گمان خود دین را افیون ملتها و مایه تخدیر آنها بدانند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: امروزه که در عصر مدرنیسم و پست مدرن هستیم، انسانی ساخته ایم که قرن او قرن تنهایی، افسردگی و سرشار از عقده، حقارت، جنون، خودکشی و انواع و اقسام بیماریهای روحی و روانی است و این با جدا کردن معنویت از زندگی انسان محقق نشده است.

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: با اینکه انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است ولی تمام مکاتب غربی بعد معنوی او را منکر و او را منحصر در ماده دانسته اند و بعد دیگر وجود انسان را بی پاسخ گذاشته اند، انسان امروزی به جایی رسیده که خود را تنهاترین فرد احساس می کند و به پوچی مفرط رسیده و با توسل به معنویتهای خودساخته و انحرافی درصدد رفع این کمبود بر آمده است. این وضعیت انسان کنونی است؛ انسانی که دست پرورده مکاتب غربی است. اما در همین برهه از زمان، بسیار دیده و شنیده ایم که انسانهایی با کوچکترین تلنگری توسط دین راستین، به سمت آن جذب شده و آن را تولدی دوباره برای خود می دانند.

وی با اشاره به اینکه در گوشه و کنار جهان، شاهد توجه هر چه بیشتر مردمی هستیم که تشنه معنویت اسلام و ادیان الهی و گرایش به جنبه های ملکوتی هستی می باشند، یادآور شد: این گرایش تا آنجا پیش رفته مستکبران را بر آن داشته که بنا به گفته خود، به خطر اسلام گرایی توجه کرده و برای آن برنامه ریزی کند. چرا که در طول تاریخ دیده شده مستکبران همیشه دین الهی و دستورات آن را مانعی در راه خودکامگی و زیاده خواهی های خود می دانند و با تمام وجود سعی در خاموش کردن نور آن دارند. خداوند فرموده است : " یریدون لیطفؤا نور الله بافواههم و یأبی الله ان یتم نوره و لوکره الکافرون. " ( کافران می خواهند که نور خدا را با هانهشان - به نفس تیره و گفتار جاهلانه خود- خاموش کنند و خدا نمی گذارد تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور و حد اعلای کمال برساند هر چند کافران ناراضی و مخالف باشند. )

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: همانطور که خداوند وعده داده سرانجام حق و حقیقت پیروز است. اکنون که ما سیل عظیم تشنگان معرفت و حقیقت و معنویت را در سراسر جهان می بینیم و هر روز بر حجم راه یافتگان افزوده می شود، وظیفه افرادی که در جهت فرهنگ اسلام و فرهنگ معنوی برگرفته از دین الهی تلاش می کنند بسیار سنگین تر از گذشته است.

وی یادآور شد: با پیروزی انقلاب اسلامی این موجها به سیل خروشان تبدیل شد، اما جهت تقویت و به ثمر رساندن این جوشش عظیم باید پس از سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهکارهایی را در سطح منطقه ای و جهانی در نظر گرفت و اجرا کرد.

حجت الاسلام موسوی هوایی به چند مورد از این راهکارها اشاره کرد و گفت: بررسی نقش معنویت در آرامش روحی و فکری فرد و خانواده و جامعه، اشاعه این معنویت در قالب سیاستهای فرهنگی و سیاسی دولت در مقطع جهانی از جمله این راهکارها است .

وی برپایی نشستها، همایشها، کنفرانسها جهت بررسی نقش معنویت در زندگی روزمره انسان با حضور اندیشمندان این عرصه و اشاعه نتایج آن در سطح جهانی، تبیین و تحلیل و تعمیق معنویت ناب و اصیل و جداسازی آن از معنویتهای دروغین و انحرافی، ارائه و ترویج الگوهای ناب معنوی ( در زندگی دنیوی و اخروی) برای تمامی نسلها همچون اهل بیت (ع) را برخی دیگر از راهکارها برای تقویت معنویت عنوان کرد.