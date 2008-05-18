عدم واکنش اروپا به تهدید علیه ایران تعجب آور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز با پیتر رامزاور رئیس گروه پارلمانی حزب سوسیال مسیحی و معاون اول ائتلاف احزاب سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی مجلس فدرال آلمان که در راس هیئتی در تهران به سر می برد، دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه ای به ویژه لبنان و فلسطین، عراق و افغانستان بحث و تبادل نظر کرد.

صفری در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و سنتی فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، آمادگی ایران را برای توسعه مناسبات با آن کشور در بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، پارلمانی و فرهنگی اعلام کرد.

وی با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع هسته ای ، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران راهبرد همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای را دنبال و در جهت مکانیزمهای اعتماد سازی و شفافیت حرکت کرده است، اما حاضر به چشم پوشی از حقوق قانونی خود مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیست.

معاون وزیر امور خارجه با انتقاد از اظهارات تهدیدآمیز مقامات ارشد آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اظهارات هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از عدم واکنش اروپا نسبت به این اظهارات تهدید آمیز، ابراز تعجب کرد.

رئیس فراکسیون پارلمانی سوسیال مسیحی آلمان نیز ضمن تشریح مواضع کشورش در قبال روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای، مواضع مشترک دو کشور در خصوص مسائل افغانستان و عراق را مورد تاکید قرار داده و خواستار گسترش همکاری های دوجانبه شد.

رامزاور اظهار داشت که تبادل هیئت ها موجب تحکیم پیوندها شده در این راستا سفر وی و هیئت همراه از لحاظ سیاسی حائز اهمیت است.

رئیس گروه پارلمانی حزب سوسیال مسیحی آلمان با اشاره به اهمیت ویژه جمهوری اسلامی ایران نه تنها در منطقه بلکه در جهان و نیز اهمیت آلمان، گفتگو و رایزنی میان مقامات دو کشور را لازم دانست.

رامزاور همچنین از ایران به عنوان کشوری با تمدن کهن یاد کرد و آن را ستود.