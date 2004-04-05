3 خبرنگار غربي البرادعي را در سفر به تهران همراهي مي كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" اين 3 خبرنگار جزو هيات همراه مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند و بامداد امروز با تشريفات خاص و از طريق پاويون وارد فرودگاه مهرآباد شدند.

اين اقدام تاكنون از جانب آژانس سابقه نداشته و آنها هيچ گاه خبرنگاري همراه خود نداشته اند.

اين سه رسانه غربي تاكنون بارها اخبار غير موثق و بعضا نادرستي را درباره پرونده هسته اي كشورمان منتشر كرده و برخي از آنها را به "ديپلمات هاي غربي كه نمي خواهند نامشان فاش شود" نسبت داده اند.

پايگاه اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در ماههاي اخير به دفعات اخبار دروغي را كه با هدف جوسازي عليه جمهوري اسلامي از سوي رسانه هاي غربي منتشر شده را تحت عنوان برگزيده مطبوعات ، منعكس كرده است.

يك مقام مطلع در وزارت امور خارجه در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت : اين 3 خبرنگار ، جزو آندسته از خبرنگاراني كه عليه ايران دروغ پردازي مي كنند ، نيستند.





کد خبر 68572