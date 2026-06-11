به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان امروز پنجشنبه به مناسبت هفته ملی محیط‌زیست با جمعی از مدیران اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار کارت همیاری محیط زیست توسط مریم کرمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان به استاندار اهدا شد.

جمالی نژاد نیز در دیدار با سرپرست و مدیران اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، محیط زیست را محور توسعه پایدار استان دانست.

وی بر اولویت مسائل محیط زیستی تأکید کرد و پیگیری جدی حقابه‌های زیست‌محیطی، کنترل صنایع آلاینده، تقویت زیرساخت‌های پایش و مردمی‌سازی حفاظت از محیط زیست را از سرپرست جدید محیط‌زیست استان خواستار شد.

استاندار با اشاره به چالش اصلی استان یعنی مسئله آب، بر لزوم حاکم بودن نگاه توسعه پایدار در همه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد. وی جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از زاینده‌رود برای احیای تالاب گاوخونی، تشدید نظارت بر صنایع آلاینده، ساماندهی پسماندها، تقویت پایش کیفیت هوا و حمایت از محیط‌بانان را از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد و اظهار کرد: مدیریت ارشد استان حمایت کامل از این اقدامات خواهد داشت.

جمالی‌نژاد بر مردمی‌سازی حفاظت از محیط زیست، آموزش در طبیعت، همکاری با آموزش و پرورش و رسانه‌ها، و حضور فعال محیط زیست در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها تأکید کرد.

وی از ابلاغ برنامه فرابخشی محیط زیست به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: برای تعادل زیست‌محیطی باید به سمت شهرها و روستاهای دوستدار محیط زیست و بوم‌شهرها حرکت کنیم.