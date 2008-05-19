مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه باید آسیب شناسی شود

انوشیروان محسنی بند پی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای کاهش نرخ بیکاری، تورم و رفع مشکلات مسکن و کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه باید برنامه جامع ارائه شود.

وی اظهار داشت: باید با نوآوری و شکوفایی برای رفع چالشهای اقتصادی جامعه تلاش بیشتری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی باید در اجرایی شدن قانون خدمات کشوری و اصلاح قانون اساسی تلاش بیشتری شود.

به گفته محسنی، تجربه نشان داده که دولت کارفرمای خوبی نیست و دولتمردان باید هدایتگر بخشهای مختلف باشند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کار آمد کردن نظام بیمه اجتماعی کشور از دیگر دغدغه هایی است و باید سهم مردم را در پرداخت هزینه های درمان کاهش داد.

وی بیان داشت: برای تحقق این هدف باید سیستم بیمه ای در کشور فعالتر عمل کند و موانع فراروی برداشته شود.

شهرستانهای نوشهر و چالوس در غرب مازندران، 250 هزار نفر جمعیت دارد.