به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس فرازینیا، عصر پنجشنبه در همایش استانی «منادیان عاشورایی» که در ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور خطبا، منبریها، مداحان و ذاکران اهلبیت(ع)، از تلاشهای آنان در ماههای اخیر تجلیل و با اشاره به حضور جمعی از اعضای مجمع خطبای حوزه علمیه خراسان و ذاکران اهلبیت(ع) در این همایش، اظهار کرد: خطبا، منبریها و مداحان در شهرها، روستاها، مناطق مختلف و در میان اقشار گوناگون مردم، میداندار جهاد مردمی بودند و در بسیاری از موارد خودشان برای برگزاری جلسات و فراهم کردن مقدمات برنامهها پیشگام شدند.
رئیس مجمع خطبای خراسان رضوی با بیان اینکه خطبا و ذاکران اهلبیت(ع) باید «رسانه رسای صادق ارزشهای انقلاب و ولایت» باشند، اظهار کرد: امروز در آستانه ماه محرم، وظیفه ما یادآوری اندوختههای ارزشی و تبیین پیامهای نهضت عاشورا برای مردم است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه اصحاب امام حسین(ع) در نهضت عاشورا، گفت: امام حسین(ع) یاران خود را به عنوان الگوهایی ماندگار برای همه دورانها معرفی کردند و در میان این اصحاب، چهرههایی مانند حضرت ابوالفضل العباس(ع) درخشش ویژهای دارند.
فرازی نیا با تأکید بر اینکه حضرت ابوالفضل العباس(ع) نمونهای برجسته از ایمان، بصیرت و مجاهدت است، تصریح کرد: در بیان معصومان(ع)، حضرت عباس(ع) شخصیتی دارای بصیرت نافذ، ایمان استوار و روحیه جهادی معرفی شدهاند و این ویژگیها میتواند تا قیامت چراغ راه هدایت باشد.
رئیس مجمع خطبای خراسان رضوی با اشاره به محورهای بصیرت عاشورایی گفت: بصیرت سه محور اصلی دارد؛ بصیرت در تشخیص ولی، بصیرت در تشخیص دشمن و بصیرت در تشخیص تکلیف. کسی که ولیشناس باشد و دشمن خود را بشناسد، به وظیفه خود نیز آشنا خواهد شد.
وی ادامه داد: آشنایی با تکلیف، انسان را به زندگی مجاهدانه میرساند؛ چه در عرصه جهاد اصغر، چه در جهاد اکبر که مبارزه با هواهای نفسانی است و چه در جهاد کبیر که به معنای مقاومت بر ارزشها در جامعه است.
فرازی نیا با تأکید بر نقش اجتماعی خطبا و مبلغان دینی خاطرنشان کرد: ممکن است فردی در میدان جهاد یا در مسیر مبارزه با نفس موفق باشد، اما در جامعه نیز باید مجاهد کبیر باشد؛ یعنی در جایگاه اجتماعی، تریبون و میدان اثرگذاری خود بر ارزشها ایستادگی و مقاومت کند.
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