آیه روز:

والذین کفروا بآیات الله ولقائه أولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب ألیم .

وکسانى که به آیات خدا و دیدار قیامت و محاسبه اعمال به وسیله او کفر ورزیدند ، آنان از رحمت من مأیوسند و براى آنان عذابى دردناک است .

سوره عنکبوت، آیه 23

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

المهدی من عترتی من ولد فاطمة.



مهدی (عج) از عترت من و از فرزندان فاطمه است.

بحار الانوار، ج38، ص44

حضرت زهرا (س):



الجهاد عزا للاسلام، و الصبر معونة علی استیجاب الأجر .

خداوند جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام و صبر را وسیله استحقاق و شایستگی پاداش حق تعالی قرار داد.

احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258