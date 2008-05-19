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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۰۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

والذین کفروا بآیات الله ولقائه أولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب ألیم . 

وکسانى که به آیات خدا و دیدار قیامت و محاسبه اعمال به وسیله او کفر ورزیدند ، آنان از رحمت من مأیوسند و براى آنان عذابى دردناک است .  

سوره عنکبوت، آیه 23

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز: 

پیامبر اکرم (ص)  فرمودند:

المهدی من عترتی من ولد فاطمة.

مهدی (عج) از عترت من و از فرزندان فاطمه است.

بحار الانوار، ج38، ص44

حضرت زهرا (س):

الجهاد عزا للاسلام، و الصبر معونة علی استیجاب الأجر .

خداوند جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام و صبر را وسیله استحقاق و شایستگی پاداش حق تعالی قرار داد.

احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258

کد مطلب 685760

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