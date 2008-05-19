آیه روز:
والذین کفروا بآیات الله ولقائه أولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب ألیم .
وکسانى که به آیات خدا و دیدار قیامت و محاسبه اعمال به وسیله او کفر ورزیدند ، آنان از رحمت من مأیوسند و براى آنان عذابى دردناک است .
سوره عنکبوت، آیه 23
ذکر روز دوشنبه:
احادیث امروز:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
المهدی من عترتی من ولد فاطمة.
مهدی (عج) از عترت من و از فرزندان فاطمه است.
بحار الانوار، ج38، ص44
حضرت زهرا (س):
الجهاد عزا للاسلام، و الصبر معونة علی استیجاب الأجر .
خداوند جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام و صبر را وسیله استحقاق و شایستگی پاداش حق تعالی قرار داد.
احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258
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