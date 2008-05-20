دیوان عدالت اداری حکم اجازه ساخت و ساز در سرخه حصار را صادر کرده است

یک عضو شورای شهر تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود : تعاونی زیتون که بخشی از زمین های پارک ملی سرخه حصار را در اختیار دارد با شکایت به دیوان عدالت اداری توانسته است حکم مجوز ساخت و ساز در این پارک ملی را بدست آورد که این موضوع نگرانی شورای شهر و شهرداری تهران را در پی داشته است.

وی که خواست نامش فاش نشود خاطرنشان کرد : در سالهای گذشته سازمان محیط زیست و شهرداری تهران تمام توان خودرا جهت حفاظت از پارک ملی سرخه حصار که از قدیمی ترین پارک های ملی جهان است و جلوگیری از فعالیت های ساخت و ساز در این پارک به کار بسته است . در عین حال مشخص نیست که علیرغم حساسیت شورای شهر و شهرداری چرا سازمان محیط زیست در این رابطه سکوت کرده است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران با حکم صادر شده توسط دیوان عدالت اداری تعاونی زیتون مجوز ساخت واحدهای مسکونی در این پارک را بدست آورده است و پارک ملی سرخه حصار با قدمت بیش از 200 سال که به عنوان ریه تهران عمل می کند در خطر نابودی قرار گرفته است .

وی همچنین خواستار واکنش سازمان محیط زیست جهت جلوگیری از تعرض به پارک ملی سرخه حصار شد و افزود : با مشارکت همه دستگاه های دولتی نظیر وزارت کشاورزی ، وزارت مسکن ، سازمان محیط زیست و ... باید زمینه حل مشکل زمینهای تعاونی زیتون حل شود تا پارک ملی سرخه حصار نیز از خطر نابودی رهایی یابد.