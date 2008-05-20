32 درصد پرستاران مورد خشونت رفتاری قرار می گیرند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس آمار سازمان نظام پرستاری، 87 درصد پرستاران در طول مدت کاری، حداقل یک بار تعدی کلامی را تجربه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه 32 درصد پرستاران نیز تعدی جسمانی را از طرف همراهان بیماران تجربه کرده اند، گفت: وجود چنین مشکلاتی در حرفه پرستاری، نشانگر استثنایی بودن این حرفه بوده و با هیچ شغلی قابل مقایسه نیست.

دبیرکل خانه پرستار، به کمبود نیرو و تبعیض در شغل پرستاری اشاره کرد و افزود: از طرف دیگر، دریافتی پرستاران با توجه به مشکلات و سختی کار، به هیچ وجه عادلانه نیست.

شریفی مقدم، از عدم توجه مسئولین وزارت بهداشت به مشکلات حرفه پرستاری انتقاد کرد و گفت: کمبود نیرو، فشار ناشی از سختی کار و...، باعث زمین گیر شدن پرستاران شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه شعارهای زیادی در ارتباط با حمایت از پرستاران داده شده است ولی اتفاق خاصی نمی افتد.