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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۲۴

درگفتگو با مهر عنوان شد:

آمار افت و بازماندگی تحصیلی دانش آموزان کارشناسی شده است

آمار افت و بازماندگی تحصیلی دانش آموزان کارشناسی شده است

مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: آمارهای ارائه شده در خصوص افت و بازماندگی تحصیلی دانش آموزان در مقطع راهنمایی کارشناسی شده است.

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر،  در واکنش به اظهارات وزیرآموزش و پرورش  مبنی براینکه  آمار افت تحصیلی دانش آموزان دقیق و مورد تایید نیست و کارشناسان با چرتکه آن را محاسبه می کنند، تصریح کرد: مصداق سخنان وزیر آمار ارائه شده دفتر راهنمایی نیست و منظور ایشان آمارهای دیگر است.

وی افزود: در سال گذشته قبولی دانش آموزان در دوره راهنمایی 32/93 درصد بوده که طبق همین آمار و تعداد دانش آموزان این مقطع که حدود سه میلیون و 700 هزار نفر هستند، به راحتی می توان افت تحصیلی را که شش درصد است، مشخص کرد. 

مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش به بی انگیزگی دانش آموزان برای ادامه تحصیل اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات اجتماعی همچون فکر کردن به آینده شغلی عامل بی انگیزگی دانش آموزان و در نتیجه افت و بازماندگی از تحصیل آنان می شود.

فضلی خانی بی انگیزگی دانش آموزان به دلیل کهنه بودن سیستم آموزش و پرورش را رد کرد و افزود: بخش کمی از کاهش تمایل دانش آموزان به ادامه تحصیل به روند فعالیت های  آموزش و پرورش بر می گردد و عمده آن مربوط به مسائل و مشکلات جامعه است.

وی از افزایش قبولی دانش آموزان مقطع راهنمایی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: پیش بینی ما این است که بر اساس اقداماتی همچون اصلاح آیین نامه امتحانات، اجرای طرح پیشرفت تحصیلی در مدارس، آموزش مدیران مدارسی که با افت تحصیلی شدید مواجه هستند و نظارت بر روند فعالیت آنها و برنامه جداگانه استانها که در این زمینه صورت گرفته است، میزان قبولی دانش آموزان در امتحانات خرداد ماه سال جاری به 95 درصد برسد.

کد مطلب 685790

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