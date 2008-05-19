سکوت به احترام قربانیان زلزله در چین / فیلم جدید وودی آلن در کن پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد جیا ژانگ ـ که کارگردان "24 شهر" که فیلم خود را در چنگدو در استان سیچوان محل وقوع زلزله ساخت، در نشست مطبوعاتی فیلم خود به همراه بازیگران زن این فیلم جون چن و ژائو تائو برای یک دقیقه سکوت کردند.

ژانگ ـ که که فیلم جدید او نیمه داستانی نیمه مستند است، گفت: بیش از یکسال آنجا بودم. اتفاقی که افتاد برای همه ما دردناک است. فیلمساز چینی افزود حضور در کن بیشتر از این جهت برای او اهمیت دارد که واقعیت سیچوان را به دنیا نشان بدهد.





فیلم جدید وودی آلن در بخش خارج از مسابقه کن به نمایش درآمد.

دولت چین تخمین می‌زند بیش از 50 هزار نفر جان خود در این زمین‌لرزه از دست داده باشند. چن که سابقه همکاری با الیور استون و دیوید لینچ را دارد و "آخرین امپراتور" برناردو برتولوچی از دیگر فیلم های اوست، گفت: کسانی که در فیلم "24 شهر" بازی کرده‌اند اهل استان سیچوان هستند.

ژانگ ـ که در فیلم دو ساعته "24 شهر" که دومین حضور او در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن است، موضوع تغییر چهره چین را مورد توجه قرار داده که از طریق "کارخانه هوانوردی 420" مورد توجه قرار می‌گیرد. با شروع فیلمبرداری این کارخانه بسته می‌شود تا جای خود را به یک مجتمع آپارتمانی لوکس در چنگدو به نام "24 شهر" بدهد.

با بسته شده کارخانه زندگی سه نسل از کارگران به هم می‌ریزد. در این بین ژانگ ـ که دوربین خود را بر هشت شخصیت متمرکز می‌کند که بعضی از آنها واقعی هستند و بعضی داستانی و آنها داستان زندگی خود را از زمان انقلاب فرهنگی و برنامه‌های اقتصادی تعریف شده، تا اخراج در سال‌های 1990 همزمان با حرکت چین به سمت اقتصاد متکی بر بازار، بیان می‌کنند.

ژانگ ـ که گفت: من نه سوسیالیسم را قضاوت می‌کنم و نه نظام مالکیت اشتراکی را. اتفاقاتی که افتاد خود بیانگر همه چیز است. بیشتر علاقه دارم تاثیر این دوران را بر زندگی افراد نشان بدهم. مردم نباید به خاطر یک نگاه آرمانی از آزادی محروم شوند.

درام برزیلی "خط عبور" به کارگردانی والتر سالس و دانیلا توماس دیگر فیلمی بود که روز شنبه در بخش مسابقه جشنواره کن 61 نمایش داده شد. این فیلم داستان چهار برادر در سائوپولو است که برای فرار از فقر و یکنواختی زندگی در زاغه‌ها به فوتبال، مذهب و جنایت روی می‌آورند.

برخلاف دیگر درام‌های تحسین شده برزیلی که در گتوهای فقیر شهرهای بزرگ روی می‌دهند، سازندگان "خط عبور" نمی‌خواستند خشونت و جنایت درون‌مایه اصلی این فیلم باشد. "خط عبور" یکی از چهار فیلم آمریکای لاتین است که در بخش مسابقه جشنواره کن امسال حضور دارد.

سالس پس از نشست مطبوعاتی فیلم به خبرنگاران گفت: ما نمی‌خواستیم فیلمی درباره قاچاقچیان مواد مخدر یا حضور پلیس در محله‌های فقیرنشین بسازیم. در بسیاری از فیلم‌های برزیلی شخصیت‌هایی ترسیم می‌شوند که خشونت را انتخاب می‌کنند، در حالی که 99 درصد آدم‌ها در برزیل به دنبال راه های دیگر هستند. درست مانند آنچه در این فیلم می بینید.

سالس که بیشتر با فیلم موفق سال 2004 "خاطرات موتورسیکلت" شناخته می‌شود، فیلم جدید خود را بر مبنای داستان‌هایی واقعی ساخته و از بازیگران تازه‌کار استفاده کرده است. "خط عبور" پس از "کوری" فرناندو میره‌یس که فیلم افتتاحیه جشنواره امسال بود، دومین فیلم برزیلی است که در بخش مسابقه به نمایش درآمد.

گذشته از دو فیلم بخش مسابقه، آنچه بیش از همه چهارمین روز جشنواره کن را تحت تاثیر قرار داد، نمایش "ویکی کریستینا بارسلونا" جدیدترین فیلم وودی آلن با بازی اسکارلت جوهانسن، پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم در بخش خارج از مسابقه بود.

کروز در فیلم نقش زنی اسپانیایی را بازی می‌کند که هنوز به همسر سابقش، خوان آنتونیو علاقه دارد که یک نقاش مرموز با بازی باردم است. در مقابل خوان، تابستان را همراه با دو زن آمریکایی (جوهانسن و ربکا هال) در بارسلونا می‌گذراند.

"ویکی کریستینا بارسلونا" که از 29 اوت در آمریکا اکران می‌شود، چهارمین فیلم آلن 72 ساله است که پشت سر هم در اروپا ساخته شده است. او پیش از این فیلم‌های "امتیاز نهایی"، "خبر دست اول" و "رویای کاساندرا" را در لندن ساخت.

روز یکشنبه در بخش مسابقه جشنواره کن درام مافیایی "گومورا" ماتیو گارونه از ایتالیا که بر مبنای رمانی پرفروش ساخته شده نمایش داده می‌شود و بریلانته مندوزا فیلمساز پرکار اما نه چندان شناخته شده فیلیپینی نیز با "سربیس" در بخش مسابقه حضور دارد. او در دوره قبلی کن فیلم "فرزندخوانده" را در بخش دوهفته کارگردانان داشت.

بدون تردید، مهمترین اتفاق پنجمین روز جشنواره کن نخستین نمایش جهانی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" چهارمین قسمت از مجموعه فیلم‌های ماجراجویانه "ایندیانا جونز" به کارگردانی استیون اسپیلبرگ است که در بخش خارج از مسابقه پخش می‌شود و انتظار می‌رود ستاره‌های فیلم شامل هریسن فورد و شیا لابوف و جرج لوکاس تهیه‌کننده فیلم روی فرش قرمز ظاهر شوند.

شصت و یکمین جشنواره فیلم کن از 14 مه (25 اردیبهشت) با نمایش فیلم "کوری" به کارگردانی فرناندو میره‌یس آغاز شد و تا 25 مه (پنجم خرداد) ادامه دارد.