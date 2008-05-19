نگاهی به قهرمانان ادوار گذشته لیگ فوتبال ایران / پرسپولیس پرافتخارترین

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره لیگ برتر روز شنبه - 28 اردیبهشت ماه - با قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس به پایان رسید تا شاگردان افشین قطبی پس از کسب پانزدهمین پیروزی خود برابر سپاهان در ادوار مختلف فوتبال باشگاهی ایران، برای دومین مرتبه عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر را از آن خود کنند.

این تیم در هفته پایانی نخستین دوره رقابت های لیگ برتر و به خاطر پیروزی بر فجرسپاسی و شکست استقلال برابر ملوان در انزلی با 49 امتیاز و فاصله یک امتیازی از رقیب سنتی آبی پوش خود، جام قهرمانی را بالای سر برد و امروز پس از شش فصل، بار دیگر تنها به خاطر یک امتیاز بیشتر نسبت به سپاهان، فاتح این رقابت ها لقب گرفت.

همچنین سرخپوشان تهرانی برای نهمین مرتبه در ادوار مختلف مسابقات باشگاهی ایران، فاتح جام قهرمانی شدند تا به عنوان نماینده نخست ایران در رقابت های فصل آینده لیگ فوتبال حرفه ای آسیا شرکت کنند.

ضمن اینکه تیمهای پرسپولیس و سپاهان تاکنون 39 بار در لیگ به مصاف هم رفته اند که 15 بار پرسپولیس و 9 بار سپاهان برنده بوده و 16 دیدار دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

قهرمانان ادوار مختلف لیگ برتر به شرح زیر است:

جام منطقه ای:

1350: استقلال

1351: پرسپولیس

جام تخت جمشید:

1352: پرسپولیس

1353: استقلال

1354:پرسپولیس

1355: پاس

1356: پاس

1357: مسابقات نیمه تمام باقی ماند.

از سال 1357 تا سال 1367 مسابقات لیگ بصورت رسمی در ایران برگزار نمی شد

جام 17 شهریور:

1368: پرسپولیس ( این مسابقات را در جمع عناوین قهرمانی پرسپولیس محسوب نمی کنند)

لیگ قدس:

68-1369: استقلال

جام آزادگان:

1370: پاس تهران

1371: پاس تهران

1372: سایپا

1373: سایپا

75-1374: پرسپولیس

76-1375: پرسپولیس

77-1376: استقلال

78-1377: پرسپولیس

79-1378: پرسپولیس

80-1379: استقلال

لیگ برتر:

81-1380: پرسپولیس

82-1381: سپاهان

83-1382: پاس تهران

84-1383: فولادخوزستان

85-1384: استقلال

86-1385: سایپا

87-1386: پرسپولیس

جمع بندی کلی:

1- پرسپولیس با 9 قهرمانی

2- استقلال با 6 قهرمانی

3- پاس تهران با 5 قهرمانی

4- سایپا با 3 قهرمانی

5- سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان با یک قهرمانی