اختصاص80 ميليارد ريال اعتبار براي حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اين بودجه به نسبت سال گذشته تنها 4/3 درصد رشد داشته كه اين ميزان افزايش حتي از نرخ تورم نيز پايين تر است و با اين روش نه تنها در سال جاري بهزيستي نمي تواند خانواده هاي جديد را تحت پوشش قرار دهد بلكه در ارائه برنامه هاي توانمند سازي با كيفيت سال گذشته نيز دچار مشكل خواهد بود .

وي با بيان اينكه در سال جاري توانمند ساختن همان خانواده هاي تحت پوشش فعلي از طريق پرداخت وام خود اشتغالي و افزايش مستمري ها در اولويت قرار دارد ، اظهار داشت : 110 هزار خانواده نيازمند و بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي قرار دارند ، گفت : عليرغم اينكه در بخش حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست اعتبارات بهزيستي 4/3 درصد رشد داشته اما در برنامه هاي حمايت از خانواده با 9 درصد رشد منفي مواجه هستيم و همين امر موجب شده برخي از برنامه هاي امسال تنها در زمينه كيفي كردن خدمات و بازتواني خانواده هاي تحت پوشش محدود شود .

علم الهدايي با بيان اينكه در حال حاضر 110 هزار خانواده بي سرپرست و نيازمند تحت پوشش بهزيستي قرار دارند ، افزود : سال گذشته 3 هزار خانواده تحت پوشش از طريق پرداخت وام خود اشتغالي و 252 زن سرپرست خانوار نيز از طريق گروههاي هميار پس از توانمند شدن داوطلبانه از حمايت بهزيستي خارج شدند كه در اين صورت خانواده هاي جديد جايگزين آنها خواهند شد .

معاون امور اجتماعي بهزيستي با بيان اينكه بودجه اين سازمان در سال جاري همزمان با نرخ رشد تورم افزايش نيافته است ، اظهار داشت : براي توانمند سازي هر خانواده زن سرپرست 2 تا 5 سال ارائه خدمات نياز است كه با اين رشد منفي بودجه در اين زمينه مشكل جدي خواهيم داشت در حاليكه در صورت افزايش بودجه بهزيستي مي تواند سالانه 1 هزار خانواده تحت پوشش خود را توانمند سازد .