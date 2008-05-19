صباباتری با شکست الریاضی فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا تیم صباباتری با نتیجه 70 بر 68 موفق به شکست الریاضی لبنان و صعود به فینال این دوره از رقابت ها شد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تیم های الوصل امارات و الریان قطر به مصاف هم رفتند که در پایان نماینده قطر با نتیجه 81 بر 57 برتری را از آن خود کرد تا حریف صباباتری - مدافع عنوان قهرمانی - در دیدار نهایی شود.

تیم های فینالیست نوزدهمین دوره پیکارهای بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا امشب برای کسب عنوان قهرمانی مقابل هم صف آرایی می کنند. در دیدار رده بندی نیز تیم های الوصل امارات و الریاضی لبنان به مصاف هم می روند.