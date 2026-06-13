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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به مصدومان تصادف در محور فرخشهر ـ دستگرد

امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به مصدومان تصادف در محور فرخشهر ـ دستگرد

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدومان حادثه برخورد دو خودروی سواری پراید و ساینا در محور فرخشهر ـ دستگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری اظهار کرد: روز گذشته خبری مبنی‌بر وقوع تصادف یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه خودروی ساینا در محور فرخشهر ـ دستگرد دریافت و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه شهید رضوی شهرستان فرخشهر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه حادثه و انجام ارزیابی اولیه، ضمن تثبیت صحنه و ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی به مصدومان، اقدامات لازم امدادی را برای چهار حادثه‌دیده انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری افزود: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات امدادی و پایدارسازی وضعیت جسمانی، یک مصدوم توسط آمبولانس هلال‌احمر و سه مصدوم توسط عوامل اورژانس جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6858556

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