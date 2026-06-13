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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

فرماندار دشتی: توزیع عادلانه خدمات میان عشایر ضروری است

فرماندار دشتی: توزیع عادلانه خدمات میان عشایر ضروری است

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت نظارت مستمر برای توزیع عادلانه خدمات و بهره‌مندی همه عشایر شهرستان از حمایت‌های دولت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست با مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه آبرسانی و توزیع پنل‌های خورشیدی در بین عشایر شهرستان، اظهار کرد: بر حسب نگاه خاص دولت وفاق ملی و نیز جایگاه خاص عشایر عزیز باید نظارت مستمر بر روند توزیع خدمات و امکانات وجود داشته باشد تا همه عشایر از خدمات دولت به صورت عادلانه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به رویکرد دولت و استاندار بوشهر در حمایت از این قشر زحمتکش افزود: از همه ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت زندگی عشایر شهرستان استفاده خواهد شد.

فرماندار دشتی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از عشایر شهرستان در مراتع استان‌های فارس و اصفهان حضور دارند، لازم است با حضور مستمر در این مناطق، کمبودها و نیازهای آنان شناسایی و برای رفع مشکلات اقدام شود.

مقاتلی نقش عشایر در اقتصاد کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: عشایر از اقشار اثرگذار در تولید و اقتصاد هستند و حمایت‌های لازم از آنان از سوی دولت انجام خواهد شد.

کد مطلب 6858576

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