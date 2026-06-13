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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در محدوده مبارکه اصفهان

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در محدوده مبارکه اصفهان

اصفهان-روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان استان اصفهان اعلام کرد که امروز احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در محدوده شهر مبارکه و مناطق اطراف وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات انفجارهای کنترل‌شده در محدوده شهرستان مبارکه خبر داد و اعلام کرد که مردم در صورت شنیدن صدای انفجار در این ساعات، نگران نباشند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این عملیات امروز شنبه ۲۳ خردادماه در بازه زمانی ساعت ۱۱ صبح تا ۱۴ بعدازظهر انجام خواهد شد و تمامی مراحل تحت کنترل و نظارت کامل نیروهای متخصص صورت می‌گیرد.

روابط عمومی سپاه همچنین از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و نسبت به شنیدن صداهای احتمالی، نگرانی نداشته باشند؛ چرا که این اقدامات در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6858626

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