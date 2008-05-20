راه اندازی بخش اول سامانه ملی پژوهش در شهریورماه

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارتخانه های بهداشت و علوم در زمینه سامانه ملی پژوهش همزمان با هم پیش می روند و ما در حال حاضر در انتظار نتیجه مناقصه وزارت علوم هستیم.

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: ساختار سامانه ملی پژوهش تهیه شده است و پس از تعیین بودجه آن می توانیم به دانشگاهها اعلام کنیم که اطلاعات مورد نیاز سامانه را در آن وارد کنند.

وی افزود: این سامانه هنوز به طور رسمی به دانشگاهها اعلام نشده است اما ساختار ظاهری آن آماده است.

واسعی خاطرنشان کرد: تلاش می شود بخش طرحهای سامانه ملی پژوهش تا شهریور ماه سال جاری راه اندازی شود.

به گزارش مهر، سامانه ملی پژوهش در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چند سال پیش مطرح شده بود و وزارتخانه های بهداشت و علوم با یک سیاست واحد در حال تهیه آن هستند که این موضوع در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به شکل پایلوت در حال اجرا و رفع نواقص احتمالی است.