بیماریهای مشترک انسان و دام در همدان به کمترین میزان خود رسیده است

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال گذشته 929 نفر در این استان به بیماری تب مالت مبتلا شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 43 درصد کاهش داشته است.

وی از کاهش 53 درصدی آمار مبتلایان به تب مالت در شهر همدان خبر داد و با بیان اینکه تعداد مبتلایان به بیماری تب مالت در شهرستان کبودرآهنگ نیز 58 درصد کاهش داشته است، افزود: بیماری سیاه زخم یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که در چندسال گذشته تعداد مبتلایان در استان همدان به رقم صفر رسیده است.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان تصریح کرد: بیشترین موارد بیماری مواردی چون حیوان گزیدگی بوده که در سال گذشته 244مورد حیوان گزیدگی در استان همدان اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان ابتلا به بعضی از بیماریها مانند سالک، کیست و تب مالت در استان همدان یک در 100 هزار نفر است.