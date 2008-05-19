صادرات همدان 35 برابر واردات آن بوده است

مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه ارزش کالاهای وارداتی استان همدان 329 هزار و 943 دلار بوده است، اظهار داشت: درصد تغییر ارزش ریالی این واردات نسبت مدت مشابه سال گذشته، 155 درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش کالاهای صادراتی استان همدان در این مدت دو میلیون و 837 هزار و 327 دلار بوده است.

بکایی بیان داشت: درصد تغییر وزن کالاهای وارداتی استان همدان نسبت به مدت مشابه شش درصد کاهش داشته است.

معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان یادآور شد: کالاهای بخش صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع دستی به ترتیب بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند.

این مسئول یادآور شد: کشمش تیزابی، نوشابه گاز دار غیر الکلی، کاشی، سالامبور گوسفندی، چینی آلات بهداشتی، سفال و شیشه دست ساز از عمده ترین کالاهای صادراتی استان همدان بوده است.