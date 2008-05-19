۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

صادرات همدان 35 برابر واردات آن بوده است

همدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان گفت: در فروردین ماه سال جاری چهار هزار و 150 تن کالا از استان همدان صادر شد در حالیکه میزان واردات کالا به این استان 117 تن بوده است.

مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه ارزش کالاهای وارداتی استان همدان 329 هزار و 943 دلار بوده است، اظهار داشت: درصد تغییر ارزش ریالی این واردات نسبت مدت مشابه سال گذشته، 155 درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش کالاهای صادراتی استان همدان در این مدت دو میلیون و 837 هزار و 327 دلار بوده است.

بکایی بیان داشت: درصد تغییر وزن کالاهای وارداتی استان همدان نسبت به مدت مشابه شش درصد کاهش داشته است.

معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان یادآور شد: کالاهای بخش صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع دستی به ترتیب بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند.

این مسئول یادآور شد: کشمش تیزابی، نوشابه گاز دار غیر الکلی، کاشی، سالامبور گوسفندی، چینی آلات بهداشتی، سفال و شیشه دست ساز از عمده ترین کالاهای صادراتی استان همدان بوده است.

