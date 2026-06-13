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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات کبیرکوه دره‌شهر در حال انجام است

مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات کبیرکوه دره‌شهر در حال انجام است

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از وقوع آتش‌سوزی در بخشی از ارتفاعات کبیرکوه شهرستان دره‌شهر خبر داد و اظهار کرد:نیروهای امدادی به منطقه اعزام شده اند.

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون نیروهای حاضر در محل در حال اجرای عملیات مهار و کنترل آتش‌سوزی هستند و روند پایش و ارزیابی وضعیت به‌صورت مستمر ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام با اشاره به شرایط منطقه گفت: با توجه به توپوگرافی و پوشش طبیعی منطقه، نیروهای عملیاتی با تمام ظرفیت در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش در حال انجام است.

وی از شهروندان، عشایر و طبیعت‌گردان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل‌ها خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش‌سوزی، مراتب را از طریق سامانه‌های امدادی و دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

کد مطلب 6858985

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