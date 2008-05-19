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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

تحولاتع عراق/

کشته شدن یک نظامی آمریکایی/بازداشت 141 فرد تحت تعقیب در بصره و موصل

کشته شدن یک نظامی آمریکایی/بازداشت 141 فرد تحت تعقیب در بصره و موصل

رسانه ها از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در استان صلاح الدین عراق و بازداشت بیش از 140 فرد تحت تعقیب در موصل و بصره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود و زخمی شدن یک نفر دیگر در عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است : این دو نظامی بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نظامیان آمریکایی در استان صلاح الدین کشته و زخمی شدند.

با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 78 نفر رسیده است.

پایگاه اینترنتی اصوات العراق نیز به نقل از سخنگوی رسمی وزارت کشور گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق در دو روز گذشته 56 فرد تحت تعقیب را در موصل بازداشت کردند.

از بصره نیز خبر می رسد که نیروهای امنیتی عراق 85 فرد تحت تعقیب را در مناطق مختلف بصره بازداشت کردند.

نیروهای امنیتی در جریان این بازداشت، مقادیری سلاح از جمله 160 قبضه تفنگ کلاشینکف و 15 فروند خمپاره را کشف و ضبط کردند.

کد مطلب 685905

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