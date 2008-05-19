دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی فعالتر می شود

محمدرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: استان مرکزی پس از تهران بیشترین سرمایه گذاری خارجی را در استان کرده است و تلاش استان برای فعالیت بیشتر در این حوزه به دلیل توانمندی های موجود است.

وی با اشاره به اینکه میزان کل سرمایه گذاری ها طی دو سال گذشته در استان در حال جمع بندی است خاطرنشان کرد: رقم کلی این میزان سرمایه گذاری به زودی اعلام می شود.

امامی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استانهای دارای رونق اقتصادی در کشور است، یادآور شد: برای جذب بهتر سرمایه گذاریها، میز صنعت، تعاون، خدمات، گردشگری و زمینه هایی که در استان قابلیت سرمایه گذاری را دارد در دفتر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 20 هیئت تجاری خارجی به استان سفر کردند که برخی منجر به عقد قرارداد و سرمایه گذاری شد، افزود: عزم استان برای ورود سرمایه گذاران خارجی در سال جاری بیشتر از سال گذشته است و در این زمینه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به معرفی رئیس دفتر جذب سرمایه گذاری استان طی روزهای آینده خاطرنشان کرد: استان مرکزی در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری دارای پتانسیلهای خوبی برای جذب سرمایه است و به دلیل قرار گفتن استان در همجواری پایتخت و شاهراه مواصلاتی، هر گونه سرمایه گذاری در استان پاسخ می دهد.