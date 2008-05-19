مصر از احتمال برقراری آتش بس بین حماس و رژیم اسرائیل خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، یکی از نمایندگان حزب راستگرای " میرتز" روزگذشته با عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات و جاسوسی مصر در قاهره دیدار کرد.

دراین دیدار عمر سلیمان اظهار داشت: درصورتی که ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی (برای آتش بس) چراغ سبز نشان دهد، وی امروز می تواند آتش بس را درخلال دیدارش با مسئولان حماس به جریان بیندازد.

رئیس دستگاه اطلاعات و جاسوسی مصر درعین حال افزود: اگر اسرائیل با فهرست اسرایی که حماس آزادی آنان را می خواهد، موافقت کند؛ می توان درتوافقنامه آتش بس آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی دربند نیروهای مقاومت را گنجاند. اما اگر اسرائیل بیشتر اسامی را رد کند و با آزادی آنان موافقت نکند دراین صورت انجام مذاکره امری ضروری خواهد بود.

این درحالی است که امروز "ایهود باراک" در شرم الشیخ با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و "عمرسلیمان" دیدار می کند.

محمود الزهار یکی از سران حماس، موسی ابومرزوق معاون خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و چند شخصیت دیگر از طرف حماس امروز به منظور مذاکره درباره آتش بس در مصر حضور دارند.