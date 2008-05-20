هم انتخاب خواهیم داشت هم انتصاب/ کمیته اجرایی آخرین تصمیم را می گیرد

محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی و مدیر تیم های ملی کشتی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: حضور تمامی مدعیان و نفرات در جام جهان پهلوان تختی الزامی و اجباری کردیم تا اولا جای هیچ حرف و حدیثی باقی نماند و ثانیا بتوانیم از بین برترین ها گزینه های مورد نظر و اعتماد را پیدا کنیم.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان قهرمانی در جام تختی ملاک گزینش فرد و اعزام به المپیک نخواهد بود و این کمیته فنی و کمیته اجرایی فدراسیون هستند که نظر نهایی را در این خصوص می دهند.

صنعتکاران تاکید کرد: کمیته فنی تمامی موارد اعم از عملکرد نفرات شرکت کننده در جام تختی و دیگر جام ها و تورنمنتها ، عملکرد درون اردویی، انگیزه، آمادگی، شجاعت، تکنیکی بودن و خیلی موارد دیگر کشتی گیران را مد نظر قرار خواهد داد تا نظر نهایی به کمیته اجرایی فدراسیون ارجاع شده و تصمیم آخر گرفته شود.

وی در ادامه گفت: حال ممکن است کمیته فنی دست روی کشتی گیری بگذارد که در جام تختی سوم شده و یا اصلا عنوانی بدست نیاورده باشد و به عبارت ساده تر قهرمانی در جام تختی ملاک ملی پوش شدن کشتی گیران نخواهد بود و این را اعلام می کنم تا توقعی ایجاد نشود.

نایب رئیس فدراسیون در پایان گفت: رقابت های جام تختی طبق آخرین قوانین فیلا یعنی بصورت حذفی برگزار خواهد شد و اصلا قصد نداریم مسابقات را دوره ای برگزار کنیم. باید کشتی گیران در انتخابی نیز با قانون فیلا هماهنگ شوند تا در بازهای المپیک و رقابتهای پیش رو نیز طبق همین قانون نتیجه بگیرند.