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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد

حکم ساخت و ساز در سرخه حصار هنوز قطعی نشده است

حکم ساخت و ساز در سرخه حصار هنوز قطعی نشده است

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: با اعتراض برخی مراجع به حکم ساخت و ساز در پارک ملی سرخه حصار ، این حکم به تجدید نظر ارجاع شده است . بنابراین امکان نقض این حکم هنوز وجود دارد.

حجت الاسلام الله وردی مقدسی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حکم ساخت و ساز در پارک ملی سرخه حصار هنوز قطعی نشده است افزود : در حال حاضر بنا شده این حکم در مرحله تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد : حکم صادره در خصوص ساخت و ساز در سرخه حصار قابلیت اجرا ندارد .

معاون قضایی دیوان عدالت اداری به مخالفت دولت در ارتباط با ساخت و ساز در سرخه حصار اشاره کرد و گفت : با توجه به بحث تصفیه هوای تهران و اهمیت خاص این منطقه ، دولت نیز به گونه ای موافق ساخت و ساز در سرخه حصار نیست .

مقدسی فرد خاطر نشان کرد: طی یک ماه آینده این حکم در مرحله تجدید نظر بررسی و تکلیف نهایی این حکم مشخص خواهد شد.

کد مطلب 685945

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