حکم ساخت و ساز در سرخه حصار هنوز قطعی نشده است

حجت الاسلام الله وردی مقدسی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حکم ساخت و ساز در پارک ملی سرخه حصار هنوز قطعی نشده است افزود : در حال حاضر بنا شده این حکم در مرحله تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد : حکم صادره در خصوص ساخت و ساز در سرخه حصار قابلیت اجرا ندارد .

معاون قضایی دیوان عدالت اداری به مخالفت دولت در ارتباط با ساخت و ساز در سرخه حصار اشاره کرد و گفت : با توجه به بحث تصفیه هوای تهران و اهمیت خاص این منطقه ، دولت نیز به گونه ای موافق ساخت و ساز در سرخه حصار نیست .

مقدسی فرد خاطر نشان کرد: طی یک ماه آینده این حکم در مرحله تجدید نظر بررسی و تکلیف نهایی این حکم مشخص خواهد شد.