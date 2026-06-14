خبرگزاری مهر، گروه استان ها -بهنام بهتری نژاد*: در یکی از مناطق مسکونی و پرتردد شیراز، محدوده خیابان شبان در بلوار زرهی، طی حدود دو ماه گذشته شهروندان با مشکل جدی در آنتندهی تلفن همراه مواجه هستند؛ مسئلهای که اگرچه در ظاهر یک اختلال فنی به نظر میرسد، اما در عمل بخش مهمی از زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
ساکنان این محدوده میگویند ضعف شدید و مداوم آنتندهی باعث اختلال در تماسهای ضروری، خدمات اینترنتی، امور بانکی و سایر خدمات مبتنی بر ارتباطات سیار شده و مشکلات قابل توجهی برای آنان ایجاد کرده است.
امروز ساکنان این منطقه با وضعیتی مواجهاند که در آن، تماسهای تلفنی با اختلال جدی روبهروست، اینترنت همراه ناپایدار است و بسیاری از خدمات روزمره که وابسته به ارتباطات سیار هستند عملاً با مشکل مواجه شدهاند. این وضعیت نه مقطعی، بلکه مستمر و فرساینده شده و کیفیت زندگی صدها خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
نکته اینجاست که این وضعیت در بازه زمانی کوتاه رخ نداده تا بتوان آن را به یک خطای فنی گذرا نسبت داد؛ بلکه نزدیک به دو ماه استمرار یافته و در تمام این مدت، مردم منطقه با عدم ثبات ارتباطی و نبود آنتن پایدار مواجه بودهاند.
در عصر حاضر که حتی سادهترین خدمات بانکی، آموزشی، درمانی و حملونقل به شبکه ارتباطی وابسته است، چنین اختلالی عملاً به معنای اختلال در جریان طبیعی زندگی روزمره مردم است.
اما مسئله فقط «اختلال فنی» نیست؛ مسئله اصلی، نبود شفافیت، نبود اطلاعرسانی رسمی و نبود اقدام مؤثر و قابل مشاهده از سوی دستگاههای متولی است.
ساکنان منطقه بارها موضوع را از طریق شرکت مخابرات و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس پیگیری کردهاند، اما به گفته آنان، نتیجه این پیگیریها چیزی فراتر از وعدههای کلی و بدون زمانبندی مشخص نبوده است.
این وضعیت یک سؤال جدی را در ذهن افکار عمومی ایجاد میکند: چگونه ممکن است در یک منطقه شهری، یک اختلال مرتبط با زیرساخت ارتباطی تا این حد طولانی ادامه پیدا کند، بدون آنکه گزارش دقیق، علت رسمی و برنامه زمانبندی رفع آن به مردم اعلام شود؟
بر اساس برخی گزارشهای مردمی، احتمال دارد ریشه این اختلال به وضعیت یکی از دکلهای مخابراتی منطقه بازگردد؛ دکلی که گفته میشود به دلیل قطع یا اختلال در تأمین برق از مدار کامل خدماتدهی خارج شده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، مسئله از یک اختلال ساده فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با مدیریت و حفاظت از زیرساختهای حیاتی تبدیل میشود. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، فقدان اطلاعرسانی شفاف و رسمی از سوی متولیان امر است.
در شرایطی که ارتباطات سیار به یکی از ستونهای اصلی زندگی شهری تبدیل شده، استمرار چنین وضعیتی برای هفتهها و ماهها قابل پذیرش نیست. امروز شهروندان این منطقه نهتنها با مشکل فنی مواجهاند، بلکه با نوعی بلاتکلیفی و نبود پاسخ روشن نیز روبهرو هستند؛ بلاتکلیفیای که خود به اندازه اختلال فنی آزاردهنده است.
از سوی دیگر، این پرسش جدی مطرح است که در ساختار مدیریت شهری و استانی، مسئولیت نظارت بر پایداری چنین زیرساختهایی دقیقاً بر عهده چه نهادی است؟ و چرا در مواجهه با مشکلی که مستقیماً زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، اقدام فوری، هماهنگ و نتیجهمحور دیده نمیشود؟
واقعیت این است که زیرساخت ارتباطی، یک خدمت لوکس یا قابل تعویق نیست؛ بلکه بخشی از نیازهای اولیه زندگی شهری است. هرگونه اختلال طولانیمدت در آن، به معنای ایجاد وقفه در دسترسی شهروندان به خدمات ضروری است. از همین منظر، ادامه این وضعیت نهتنها قابل توجیه نیست، بلکه نیازمند ورود جدیتر و فوریتر دستگاههای مسئول است.
آنچه امروز در زرهی شیراز جریان دارد، صرفاً یک اختلال ارتباطی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت نهادهای مسئول در قبال یکی از ابتداییترین حقوق شهروندی است.
*فعال رسانه ای
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