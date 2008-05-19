135مرکز برگ سبز چای را در استان گیلان خریداری می کند

رئیس سازمان تعاون روستایی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: ازآغاز دوره خرید برگ سبزی چای در استان گیلان تاکنون 46 هزار و 682 تن برگ سبزچای از کشاورزان چایکار این استان خریداری شده است.
وی عنوان کرد: ارزش اقتصادی برگ سبز چای خریداری شده 12 میلیارد و 589 میلیون تومان است.
این مسئول یادآور شد: این میزان برگ سبزچای خریداری شده 87/36 برگ سبز درجه یک و 13/63 درصد برگ سبز درجه دو بوده است.
فیض پور خاطرنشان کرد: بهای برگ سبز درجه یک 365 تومان و بهای برگ سبز درجه دو 214 تومان است.
وی اعلام کرد: کشاورزان چایکار استان گیلان می توانند مطالبات خود را از طریق سامانه مهر بانک کشاورزی دریافت کنند.
فیض پور بیان داشت: کلیه مطالبات کشاورزان چایکار گیلان تا پایان 23 اردیبهشت ماه جاری در سامانه سیستم مهر بانک کشاورزی کارسازی شده است.
وی ادامه داد: از مجموع برگ سبز چای خردیداری شده، 10 هزار و 300 تن چای خشک استحصال شده است.
