فشردگی دیدارها سطح فنی لیگ برتر را پایین آورد

محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره هشتم لیگ برتر از لحاظ فنی یکی از ضعیف ترین دوره های لیگ برتر بود و امیدواریم با 16 تیمی شدن لیگ برتر این مشکل در سال آینده برطرف شود.
مربی صنعت مس کرمان بیان داشت: صنعت مس کرمان با توجه به پتانسیلهای بالا می توانست جایگاه بهتری را در لیگ برتر به خود اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: تیم پرسپولیس قدرتمند ترین تیم لیگ برتر امسال بود و هر تیمی غیر از پرسپولیس شش امتیاز از دست می داد در معرض خطر سقوط از لیگ برتر نیز قرار می گرفت.
محمدی افزود: درصدد هستیم با جذب بازیکنان اثر گذار و تقویت تیم در کنار تجربه دو سال حضور در لیگ برتر در فصل آینده در رده تیمهای بالای جدول قرار بگیریم.
نظر شما