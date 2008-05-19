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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

مربی صنعت مس کرمان:

فشردگی دیدارها سطح فنی لیگ برتر را پایین آورد

کرمان - خبرگزاری مهر: مهدی محمدی گفت: فشردگی بازیهای لیگ برتر و تحلیل رفتن آمادگی بدنی بازیکنان، سطح فنی مسابقات دوره هشتم لیگ برتر را کاهش داد.

محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره هشتم لیگ برتر از لحاظ فنی یکی از ضعیف ترین دوره های لیگ برتر بود و امیدواریم با 16 تیمی شدن لیگ برتر این مشکل در سال آینده برطرف شود.

مربی صنعت مس کرمان بیان داشت: صنعت مس کرمان با توجه به پتانسیلهای بالا می توانست جایگاه بهتری را در لیگ برتر به خود اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: تیم پرسپولیس قدرتمند ترین تیم لیگ برتر امسال بود و هر تیمی غیر از پرسپولیس شش امتیاز از دست می داد در معرض خطر سقوط از لیگ برتر نیز قرار می گرفت.

محمدی افزود: درصدد هستیم با جذب بازیکنان اثر گذار و تقویت تیم در کنار تجربه دو سال حضور در لیگ برتر در فصل آینده در رده تیمهای بالای جدول قرار بگیریم.

کد مطلب 685962

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