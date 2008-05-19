۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۴۲

تعداد تاکسیهای بی سیم کرمان برای خدمات رسانی به متقاضیان کافی نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان گفت: به دلیل کمبود تاکسیهای بی سیم در کرمان، تنها نیمی از متقاضیان مرکز 133 خدمات دریافت می کنند.

جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم گسترش تاکسی بی سیم شهر کرمان، اظهار داشت: مردم شهر کرمان از خدمات تاکسی بی سیم کرمان استقبال خوبی کرده اند و آمار، این مسئله را به خوبی نشان می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در طول هر شبانه روز به طور متوسط بیش از سه هزار تماس تلفنی با مرکز 133 تاکسیرانی کرمان گرفته می شود.

منصوری بیان داشت: مرکز 133 از این تعداد تماس، روزانه به هزار و 500 مورد سرویس ارائه می کند و بقیه تماسها به دلیل کمبود سرویس به خدمات رسانی منجر نمی شوند.

وی تصریح کرد: این آمار نشان دهنده نیاز روزافزون مردم به توسعه سیستم حمل و نقل شهری است.

منصوری همچنین تعداد دستگاه های فعال مرکز تاکسی بی سیم 133 ویژه آقایان را 77 دستگاه و تعداد دستگاه های ویژه بانوان را 40 دستگاه اعلام کرد.

وی گفت: به دلیل استقبال بانوان و خانواده های کرمانی از تاکسی بی سیم ویژه بانوان، این سرویس را در سال جاری گسترش خواهیم داد.

کد مطلب 685972

