به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامههای ماه محرم حوزه علمیه خواهران تهران صبح امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه با حضور حورا احمدخان، مدیر حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه (س) و سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
احمدخان در این نشست با اشاره به رسالت حوزههای علمیه بیان کرد: این نهادها در سالهای متمادی تنها متولی آموزش علوم دینی نبودهاند، بلکه تبیین مسیر زندگی مسلمانان و ورود دین به ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زندگی را نیز بر عهده داشتهاند.
وی افزود: پس از سالها فعالیت حوزههای علمیه برادران، با برکت انقلاب اسلامی، حوزههای علمیه خواهران نیز به صورت رسمی و مصوب آغاز به کار کردند.
مدیر حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه (س) ساختار این حوزهها را شامل چهار بخش کلی آموزش، پرورش، فرهنگی و مالی دانست و توضیح داد: در بخش آموزش، طلاب جوان که بسیاری از آنان دانشجو هستند، پس از پذیرش وارد حوزه شده و حدود چهار تا پنج سال به تحصیل میپردازند. این افراد پس از اخذ مدرک سطح دو، میتوانند به عنوان کنشگر اجتماعی در عرصههای آموزشی، پرورشی یا تبلیغی فعالیت کنند.
وی ادامه داد: در مقطع سطح سه، بیش از ده رشته تخصصی از جمله تفسیر، فقه، مشاوره و تاریخ ارائه میشود که دوره آن سه سال به طول میانجامد و فارغالتحصیلان پس از دفاع از پایاننامه موفق به اتمام دوره میشوند. همچنین مقطع سطح چهار به صورت بسیار تخصصی بوده و فارغالتحصیلان این دوره به عنوان پژوهشگران و اساتید نخبه فعالیت میکنند.
احمدخان با اشاره به کیفیت بالای پژوهشهای انجام شده خاطرنشان کرد: پایاننامههای ارائه شده در جشنواره علامه حلی رتبههای برتری را کسب کردهاند.
وی در بخش فعالیتهای فرهنگی نیز به تأثیرگذاری خانمها در میدانهای مختلف اشاره کرد و گفت: بخش مالی حوزههای علمیه خواهران با حمایت واقفین، موسسان و خیرین تأمین میشود. برای نمونه، مدرسه تخصصی حضرت فاطمه (س) با وقف زمینی به مساحت بیش از ۷۰۰ متر توسط حاج آقا محرر حدود ۲۵ سال پیش، در منطقه مربوطه احداث شد که در دوران هشت سال دفاع مقدس به پشتیبانی مشغول بود و پس از جنگ کلاسهای تربیتی برای بانوان در آن برگزار شد. این حوزه به صورت تخصصی از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرد و از طمان تاسیس حدود ۶۰۰ طلبه در سطح دو و ۱۵۰ طلبه در سطح سه فارغ التحصیل شد.
وی با تأکید بر اهمیت برنامههای فرهنگی مورد تأکید موسسان، واقفین و اهالی محل، اعلام کرد: در حال حاضر ۳۰۰ طلبه مشغول به تحصیل هستند و با وجود برخی تعطیلیها، کلاسها همچنان دایر میباشند.
احمدخان افزود: حوزه علمیه خواهران تهران محدوده تحت پوشش بزرگی دارد و به همین دلیل تمرکز برنامهریزیها بر جذب نوجوانان و جوانان است تا زبان این قشر بهتر درک شود. در همین راستا، دو هیئت نوجوانان توسط طلاب فارغالتحصیل مدیریت میشود که الگویی برای سایر حوزهها بوده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه (س) شرایط سنی پذیرش را زیر ۴۰ سال عنوان کرد و گفت: سه مدرسه در تهران با سیستم انتخاب رشته فعالیت میکنند و میزان رضایت مراجعان بالا بوده است.
وی اضافه کرد: فارغالتحصیلان سطح دو در حوزه به کار گرفته میشوند و این مجموعه از ۴۰ استاد موفق دانشگاهی در مقاطع سطح دو و سه بهرهمند است. همچنین برای نخستین بار در سال گذشته، رشته تبلیغ در حوزه کودک و نوجوان راهاندازی شد.
احمدخان در پایان با اشاره به حضور گسترده مبلغین در سازمانها، حلقه گمشده را عرصه رسانه دانست و اظهار داشت: اگرچه خانمهای متخصص فراوانی در زمینههای کلام، حقوق، اصول و سایر علوم داریم و گاهی اساتید خانم از همتایان مرد خود موفقتر عمل میکنند، اما رسانه نتوانسته است این ظرفیتها را به خوبی معرفی کند. شاید این کمکاری ناشی از عملکرد خود حوزه باشد، چرا که گاهی در غرفههای تبلیغاتی، مردم با تعجب میپرسند که آیا خواهران نیز حوزه علمیه دارند؟ وی تأکید کرد که اگرچه در زمینه رسانه کارهایی انجام شده و برنامههای گزارشمحور تهیه میشود، اما این اقدامات کافی نبوده و رسانه ملی نیز فرصت لازم را به طور کامل در اختیار قرار نمیدهد.
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